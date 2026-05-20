Horror en Mendoza: mataron a la mamá de un ex asistente de Marcelo Bielsa

La escena del crimen impactó a los investigadores que acudieron tras el llamado de la empleada doméstica de la docente jubilada. La casa estaba revuelta, con puertas y ventanas abiertas, y el cuerpo de Margarita Gutiérrez, de 72 años y viuda, parcialmente calcinado en el interior.

La mujer vivía sola en una vivienda ubicada en la calle Isaac Estrella, en el municipio de Junín, a 45 kilómetros de la ciudad de Mendoza. El informe forense preliminar indicó que aproximadamente el 50% de su cuerpo presentaba quemaduras. En un primer momento, se barajó la posibilidad de un accidente vinculado a una falla en la calefacción, ya que no se detectó faltante alguno en la casa que hiciera sospechar un robo.

Margarita Gutiérrez era una reconocida maestra jardinera en Junín y madre del ex director técnico de Independiente Rivadavia, Ever Demaldé, quien integró cuerpos técnicos relacionados con Marcelo Bielsa. En 2016, el municipio de Junín inauguró un jardín de infantes que lleva su nombre, en reconocimiento a la «labor desempeñada por Margarita Gutiérrez en beneficio de la comunidad educativa», según indicó la resolución oficial.

El Ministerio Público Fiscal informó que, en base a las pruebas recolectadas, se investiga el caso como un femicidio, y que el principal sospechoso es uno de sus hijos, quien tendría problemas de consumo de estupefacientes.

La empleada doméstica llegó a la vivienda el martes cerca de las 8 de la mañana y se sorprendió al encontrar el portón sin candado y la puerta principal abierta. Dio aviso al personal del microhospital de Junín, situado frente a la casa, quienes constataron el fallecimiento de Margarita.

Los investigadores revisaron las grabaciones de cámaras de seguridad de viviendas vecinas y avanzaron con diversas medidas testimoniales y periciales para identificar al responsable del femicidio.

La causa, que ha conmocionado a la comunidad de Junín, está a cargo del jefe de fiscales Mariano Carabajal y los fiscales Carlos Alberto Guiliani y Ricardo Facundo Garnica.