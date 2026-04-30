Horror en Francia: detuvieron a un padre de familia acusado de abusar de al menos 34 nenes que iban a su casa a jugar con sus hijos

Mientras en Francia aún repercuten los escándalos sexuales protagonizados por el médico pederasta Joël Le Scouarnec y las violaciones sistemáticas sufridas por Gisèle Pelicot a manos de su propio esposo y múltiples agresores, un nuevo caso conmociona al país: un hombre fue detenido y se encuentra en prisión provisional acusado de haber abusado sexualmente de al menos 34 niños.

La Fiscalía de Villefranche-sur-Saône informó este jueves que ha implementado un dispositivo de atención para las posibles víctimas y que próximamente convocará una reunión con la jueza a cargo de la investigación.

Según las pesquisas, el sospechoso, un padre de familia de 40 años, habría violado entre 2020 y 2024 a niños de entre 3 y 9 años que acudían a su domicilio en la pequeña localidad de Lucenay, al norte de Lyon, para jugar con sus hijos. El diario Le Monde reveló además que el acusado grabó los abusos.

La investigación comenzó a consolidarse a finales de 2024, cuando tres familias denunciaron agresiones sexuales a sus hijos durante pijamadas organizadas en la casa del hombre. En ese momento fue detenido y, tras intentar suicidarse, quedó bajo custodia.

Desde enero de 2025, el sospechoso se encuentra en prisión provisional, imputado por agresión sexual contra menores, así como por grabación y posesión de material pedopornográfico. Los gendarmes hallaron más de 300 fotografías y videos relacionados con los delitos.

Este nuevo escándalo sale a la luz un año después de que Joël Le Scouarnec fuera condenado a 20 años de prisión por abusar y agredir sexualmente a 299 personas, en su mayoría menores, durante el tiempo que trabajó en diversos hospitales franceses entre 1989 y 2014.

Asimismo, a fines de 2024 se conoció la sentencia contra el esposo de Gisèle Pelicot, condenado a 20 años de cárcel por haberla violado repetidamente durante una década, mientras facilitaba el acceso a decenas de agresores que abusaron de ella bajo el efecto de fármacos.