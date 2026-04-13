Homicidio en Resistencia: hombre se entrega tras confesar crimen en video

La ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, fue escenario este domingo de una pelea que terminó con el asesinato de Jonatan Romero, de 30 años, conocido como “Guasón”. El presunto autor del homicidio, que además era el cumpleañero, confesó el crimen a través de un video publicado en redes sociales.

Romero fue asesinado de un disparo. Este lunes, Enzo Damián Escalante, de 31 años, se entregó a la justicia tras compartir en redes una grabación en la que admitía ser el responsable del hecho.

En el video, Escalante manifestó: “Mi nombre es Damián Escalante. Soy acusado de un homicidio por la víctima ‘Guasón’. Desde el fondo de mi alma le pido mil disculpas a la familia. Así como se terminó la vida de él, también se terminó la mía, porque yo también tengo hijos”.

Según contó, el conflicto comenzó luego de que Romero mantuviera una fuerte discusión con su madre, lo que llevó a Escalante a intentar sacarlo de su propia casa por la fuerza. Durante el forcejeo, le propinó un golpe en el rostro, tras lo cual la víctima cayó al suelo, se levantó y corrió hacia el Volkswagen Voyage de su pareja.

“En eso yo me cruzo con muchas personas que ya estaban allí y él viene corriendo y me encaja un puntazo en el brazo izquierdo”, indicó Escalante, mostrando la herida para respaldar su relato. Relató que, al ver la lesión, perdió el control: “Me dan un arma y, en defensa propia, actúo a disparar, viendo la sangre y todo. La verdad es que ahí perdí la noción; fue solamente un segundo. Estoy totalmente arrepentido.”

Antes de finalizar su mensaje, anunció que se entregaría a la Policía el lunes por la mañana. “Quiero hacerme responsable de los actos, de lo que pasó. También quiero que se entienda que fue en defensa propia y que mi mujer no tuvo nada que ver”, afirmó. Añadió: “Nunca me pasó esto en mi vida, nunca disparé un arma. Quise escapar. Estuve todo el día mal, lloré todo el día. La verdad que fue un momento terrible. Mi vida cambió totalmente; sé que voy a ser juzgado. Entiendo el dolor de la familia y sé que nunca me van a perdonar.”

Aunque había anunciado entregarse el martes, fuentes oficiales confirmaron que el sospechoso se presentó en la sede del Departamento de Investigaciones Complejas (DIC) minutos antes de las 11 de este lunes.

El homicidio ocurrió alrededor de las 6:40 de la madrugada en una vivienda ubicada sobre avenida Chaco al 3200, en el barrio Villa Don Andrés. Al ser notificados, efectivos de la Comisaría 5ª Metropolitana se encontraron con Romero tendido sobre un camino de ripio, inmóvil y con manchas de sangre en su ropa. Fue trasladado de urgencia, en un vehículo particular, al hospital Perrando, donde falleció minutos después.

El médico policial que examinó el cuerpo determinó que Romero presentaba una herida de arma de fuego en la zona del corazón, con orificios de entrada y salida, y que la causa del deceso fue un paro cardiorespiratorio post traumático producido por un shock hipovolémico.

Horas después, el Gabinete Científico de la Policía provincial inspeccionó la escena y encontró 12 vainas: seis calibre .40 milímetros y seis correspondientes a pistola calibre 9 mm. Además, hallaron manchas de sangre en el lugar donde ocurrió el enfrentamiento armado entre la víctima y el sospechoso.

Por orden de la fiscal Ana González Pacce, titular del Equipo Fiscal N° 2, se secuestró un Volkswagen Voyage que conducía Romero. Las llaves del vehículo fueron entregadas a la Justicia por la pareja de la víctima, quien también brindó declaración ante el personal del DIC. Tras las investigaciones, se determinó que el principal sospechoso era Escalante, uno de los residentes de la casa donde se desató el fatal enfrentamiento.