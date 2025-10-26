Hombre muerto en Puerto Vilelas; su tío dice que se electrocutó

26 de octubre de 2025 Lectores: 11

Un hombre de 34 años fue hallado muerto este sábado en una calle de Puerto Vilelas. Su tío afirmó que murió electrocutado, pero la policía no encontró cables en el lugar, por lo que la fiscalía investiga las causas del deceso.

La mañana de este sábado, un hombre de 40 años avisó a la Policía que su sobrino, Alejandro Oliva, de 34, estaba muerto en la vía pública. Una comisión policial y un equipo médico confirmaron el hecho en Villa Forestación.

El denunciante aseguró que la muerte se produjo por una descarga eléctrica fulminante al tocar un cable. Sin embargo, los efectivos policiales no hallaron cables al alcance de la mano en el lugar del hallazgo.

La fiscalía intervino la causa y ordenó recabar testimonios y realizar un examen del cuerpo. La autopsia será decisiva para determinar la causa real de la muerte, que por el momento no ha sido confirmada oficialmente.