Hombre muere en la General Paz al cortarse la linga de un auto remolcado

Un hombre falleció y una mujer resultó herida en un trágico accidente múltiple ocurrido este lunes en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Chávez en Liniers. La tragedia se desencadenó cuando la linga que unía un Ford Fiesta remolcado por un Volkswagen Gol se cortó, generando una cadena de colisiones.

Cadena fatal de eventos

El incidente comenzó cuando la linga de remolque se rompió, obligando a los ocupantes de los vehículos a descender sobre la colectora para revisar el problema. En ese momento, se produjo un choque múltiple que involucró a:

• Volkswagen Amarok blanca

• Renault Logan gris

• Fiat Palio gris

Resultado trágico

Durante el impacto en cadena, uno de los hombres que había bajado fue atropellado y falleció tras ser trasladado por el SAME a un hospital. Una mujer adulta que también había descendido recibió asistencia médica en el lugar sin requerir traslado.

Operativo de emergencia

En la zona trabajaron coordinadamente:

• Personal policial

• Bomberos

• Servicios de emergencia del SAME

El operativo buscó tanto asistir a los involucrados como normalizar el tránsito en una de las vías más transitadas del Área Metropolitana.

Investigación en curso

Las autoridades analizan las circunstancias exactas del accidente, prestando especial atención a:

• Condiciones de la linga de remolque

• Comportamiento del tránsito en la colectora

• Responsabilidades en el choque múltiple

El trágico episodio expone los riesgos de realizar reparaciones improvisadas en vías de alta velocidad y reaviva el debate sobre la seguridad en los sistemas de remolque no profesionales.