Hombre muere en la General Paz al cortarse la linga de un auto remolcado

Un hombre falleció y una mujer resultó herida en un trágico accidente múltiple ocurrido este lunes en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Chávez en Liniers. La tragedia se desencadenó cuando la linga que unía un Ford Fiesta remolcado por un Volkswagen Gol se cortó, generando una cadena de colisiones.
Cadena fatal de eventos
El incidente comenzó cuando la linga de remolque se rompió, obligando a los ocupantes de los vehículos a descender sobre la colectora para revisar el problema. En ese momento, se produjo un choque múltiple que involucró a:
• Volkswagen Amarok blanca
• Renault Logan gris
• Fiat Palio gris
Resultado trágico
Durante el impacto en cadena, uno de los hombres que había bajado fue atropellado y falleció tras ser trasladado por el SAME a un hospital. Una mujer adulta que también había descendido recibió asistencia médica en el lugar sin requerir traslado.
Operativo de emergencia
En la zona trabajaron coordinadamente:
• Personal policial
• Bomberos
• Servicios de emergencia del SAME
El operativo buscó tanto asistir a los involucrados como normalizar el tránsito en una de las vías más transitadas del Área Metropolitana.
Investigación en curso
Las autoridades analizan las circunstancias exactas del accidente, prestando especial atención a:
• Condiciones de la linga de remolque
• Comportamiento del tránsito en la colectora
• Responsabilidades en el choque múltiple
El trágico episodio expone los riesgos de realizar reparaciones improvisadas en vías de alta velocidad y reaviva el debate sobre la seguridad en los sistemas de remolque no profesionales.