Hombre exhuma cadáver de su hermana para retirar dinero en banco de India

Un hombre perteneciente a una tribu desenterró el cadáver de su hermana fallecida para llevarlo al banco y retirar los ahorros que ella tenía depositados. El insólito hecho ocurrió en la aldea de Mallipasi, en el estado de Odisha, India.

El hombre, identificado como Jeetu Munda, afirmó que había intentado en varias ocasiones retirar el dinero de la cuenta de su hermana, pero los empleados del banco le respondían siempre lo mismo: “Aunque les decía que ella había muerto, insistían en que trajera a la titular”.

Ante la negativa del banco de entregar el dinero sin el certificado de defunción, Munda tomó la extrema decisión de cavar la tumba, desenterrar los restos de su hermana y llevarlos a la sucursal como prueba de su fallecimiento.

Al ver la situación, los empleados del banco llamaron horrorizados a la policía. Luego de varios minutos, el hombre volvió a enterrar el cadáver en su lugar correspondiente. El inspector jefe de la comisaría de Patna, Kiran Prasad Sahu, explicó que Munda “es inocente y no comprendía que debía presentar el certificado de defunción en el banco para recuperar el dinero”.

Según la policía, la hermana de Jeetu Munda murió hace dos meses y tenía una cuenta en un banco rural de Mallipasi con aproximadamente 19,300 rupias (casi 300,000 pesos argentinos). Se informó que el hombre es analfabeto y desconocía la necesidad de presentar el certificado, además de que al momento de presentarse en la sucursal se encontraba en estado de ebriedad.

Tras el incidente, la sucursal del Odisha Grameen Bank emitió un comunicado para aclarar la situación. Señalaron que “contrariamente a lo que informan algunos medios, los funcionarios del banco no exigieron la presencia física de un cliente fallecido para realizar un retiro de dinero”. Además, afirmaron que se siguieron los procedimientos establecidos y que “la situación generó una escena de extrema angustia en el lugar, por lo que se dio aviso a la policía local, que intervino y tomó el control del caso”.

Finalmente, el banco indicó que su intención fue “resguardar los fondos depositados en la cuenta y proteger los intereses de su clienta” y que “no existió ningún tipo de hostigamiento”.