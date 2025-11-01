Hombre Detenido por Intentar Robar Reflectores en Casa de Gobierno del Chaco

1 de noviembre de 2025 Lectores: 62

Un hombre de 39 años fue detenido en la madrugada de este sábado tras ingresar al predio de la Casa de Gobierno de Chaco con intenciones de robar reflectores del jardín, lo que frustró la rápida intervención policial.

El incidente se registró alrededor de la 1.30 de la madrugada en el edificio ubicado sobre calle Mitre, en el centro de Resistencia. Agentes de la División Guardia de Casa de Gobierno observaron a través del sistema de videovigilancia a un hombre merodeando el sector interno.

Al llegar al lugar, los efectivos sorprendieron al sospechoso mientras manipulaba los reflectores del jardín. Se informó que el individuo alcanzó a dañar uno de los artefactos de iluminación, pero no logró sustraerlo del sitio.

El hombre fue inmediatamente demorado y trasladado a la División Medicina Legal para el examen correspondiente. Posteriormente fue derivado a la Comisaría Segunda, donde quedó detenido a disposición de la justicia.

La causa fue caratulada como «Supuesta tentativa de hurto» y el hecho ya se encuentra bajo investigación judicial.