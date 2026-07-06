Hombre de 73 años asesinado en Vicente López: detienen a dos sospechosos de viuda negra

Un hombre de 73 años fue asesinado en un ataque perpetrado por una “viuda negra” en su domicilio ubicado en Carapachay, partido de Vicente López. El cuerpo fue hallado el 12 de junio por su hija, quien, tras no lograr comunicarse con él durante dos días, ingresó a la fuerza a la vivienda tras saltar el cerco. La víctima fue encontrada atada de pies y manos, sin signos vitales, en el piso de una habitación.

La hija llamó al 911 y denunció que la casa estaba muy desordenada y revuelta. Además, informó que su padre ya había sido víctima, en diciembre de 2024, de un robo bajo la modalidad “viuda negra” y que solía utilizar aplicaciones de citas.

La Unidad Fiscal de Investigación (U.F.I) Vicente López Oeste, a cargo de Alejandro Guevara, inició la investigación y ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad privadas y municipales para reconstruir los hechos. Gracias a estas imágenes, pudo detenerse a una joven de 22 años, identificada como Brenda Magalí Noguera, señalada como la “viuda negra” que contactó a la víctima, y a un hombre de 34 años, Maximiliano Ezequiel Vargas, acusado de haber ingresado a la casa y participado del homicidio junto a un tercer sospechoso que aún permanece prófugo.

El registro fílmico reveló que el 10 de junio, alrededor de las 21, el hombre llegó a su domicilio en un Peugeot acompañado por Noguera, con quien ingresó a la vivienda. Cerca de las 2 de la madrugada del 11 de junio, un Volkswagen Suran negro, sin patente y con dos hombres a bordo, llegó al lugar. Minutos después, la mujer salió junto con ellos y escaparon en ambos vehículos: la Suran y el auto de la víctima.

El seguimiento de las cámaras permitió rastrear el recorrido del Peugeot robado, que fue abandonado en la Villa 21-24 Zabaleta, en Barracas, donde fue secuestrado para peritajes. También se identificó que el Volkswagen Suran pertenecía a Vargas, quien fue detenido en Lanús por personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Vicente López y de la SubDDI.

Posteriormente, la Justicia ordenó un allanamiento en un domicilio de la Villa Zabaleta, donde la Policía de la Ciudad detuvo a Brenda Magalí Noguera. En el operativo se secuestraron prendas de vestir y un teléfono celular vinculados a la causa.

La investigación continúa bajo la Fiscalía de Vicente López Oeste, a cargo de Gastón Larramendi, que trabaja para determinar con precisión la mecánica del crimen y esclarecer la participación del tercer sospechoso prófugo.