Hombre de 71 años hospitalizado tras choque contra poste de luz en Barranqueras

2 de septiembre de 2025 Lectores: 93

Un conductor de 71 años resultó lesionado este lunes al chocar su camioneta contra un poste de alumbrado público en la intersección de avenida San Martín y Maipú, Barranqueras. El accidente ocurrió minutos antes de las 16:00 y requirió traslado urgente al Hospital Eva Perón.

Detalles del incidente

El siniestro involucró:

Camioneta Volkswagen Amarok

Colisión contra columna de alumbrado («jirafa»)

Conductor de 71 años con lesiones

Traslado al Hospital Eva Perón

Respuesta de emergencia

Las autoridades actuaron rápidamente:

Agentes de Comisaría Primera Barranqueras

Servicio de ambulancia local

Declaración del conductor sobre pérdida de control

Contexto del siniestro

Este accidente alertó sobre los riesgos viales en cruces principales de Barranqueras. Las autoridades evalúan si factores como edad del conductor o condiciones del camino influyeron en la pérdida de control del vehículo.