Hombre condenado por abuso se burla de marcha Ni Una Menos

Pablo Esteban Sebeca, condenado a 22 años de prisión por abusar sexualmente de seis mujeres en Bahía Blanca, generó una nueva polémica tras publicar un mensaje ofensivo en redes sociales mientras cumple arresto domiciliario por motivos de salud.

El hecho ocurrió cuando Sebeca comentó con una frase irónica debajo de un video relacionado con la marcha “Ni Una Menos”, en la que se mostraba a un grupo de mujeres bailando. Su comentario, “Se adelantaron los corsos”, provocó repudio y enojo, y rápidamente fue difundido por medios locales.

Sebeca fue condenado en 2025 luego de que un jurado popular lo encontrara culpable de abusar de seis clientas que acudieron a su consultorio. La jueza Daniela Castaño, del Tribunal en lo Criminal N.º 3, dictó una pena de 22 años de cárcel. El veredicto fue unánime en dos de los casos y mayoritario en los otros cuatro. La fiscalía había solicitado una condena aún mayor, de 48 años.

Esta nueva controversia volvió a poner en debate los controles sobre las personas que cumplen arresto domiciliario y su acceso a redes sociales, además de reavivar la preocupación por la figura del condenado.