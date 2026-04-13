Historia oculta: el día que Pablo Escobar ideó secuestrar a Michael Jackson

Sebastián Marroquín, hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, reveló que su padre había planeado secuestrar al cantante Michael Jackson, según narró en la serie documental «Dear Killer Nannies» («Criado por sicarios»), estrenada recientemente en la plataforma Disney Plus, informa RT.

El testimonio de Marroquín sitúa los hechos en 1988, cuando, siendo niño, deseaba que Michael Jackson actuara en su fiesta de cumpleaños. Escobar estaba dispuesto a pagar hasta 3 millones de dólares por una presentación privada en Colombia, según reveló BluRadio.

Sin embargo, el plan no se limitaba a contratar al artista: según el hijo de Escobar, existía la intención oculta de secuestrar a Michael Jackson al arribar al país para recuperar el dinero invertido, indica RT.

“La idea no era solo traerlo, había algo más detrás”, afirmó Marroquín en la serie, donde también describe el impacto que esta situación tuvo en su infancia y en su percepción del entorno violento en el que crecía.

El hijo del exlíder del Cartel de Medellín aseguró que este episodio representó un quiebre personal, generándole la sensación de que “todo aquello que yo amara estaría en peligro”, en medio de las tensiones y decisiones familiares, según RT.

Finalmente, el supuesto plan no se concretó. Marroquín explicó que él mismo dejó de admirar al cantante para evitar que la idea avanzara, en un contexto en el que, afirmó, incluso sus gustos personales podían traer consecuencias. “Preferí dejar de admirarlo para protegerlo”, concluyó.