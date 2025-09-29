Hicieron una despedida de soltero en el avión y provocaron un aterrizaje de emergencia: “Arrancaron con botellas de licor”

Un vuelo de Inglaterra a Alicante, España, tuvo una escala inesperada en Francia porque un grupo de pasajeros celebró una despedida de soltero en el aire y por los disturbios que causaron el piloto se vio obligado a desviarse hacia ese país.

Todo empezó antes del despegue, confirmó al Daily Mail Tania, una pasajera. El grupo ya venía cometiendo actos de indisciplina en el aeropuerto. Cuando se subieron al avión cambiaban de asiento constantemente, incumpliendo las normas de seguridad, y hablaban con lenguaje soez frente a los niños.

Una vez en el aire, los hombres comenzaron a beber alcohol que habían comprado en el free shop. “Lo primero que hicieron fue abrir botellas de licor y hablar de manera inapropiada en presencia de menores”, remarcó Tania.

La situación, ya de por sí escandalosa, tocó fondo cuando dos integrantes se empezaron a agarrar a golpes de puño y a escupirse. El novio intentaba mantenerse al margen de la situación.

Al mismo tiempo que varias personas recurrían a la tripulación para que hicieran algo, el grupo repartía piñas y patadas por todos lados. Pisoteaban los asientos y una mujer recibió un golpe en la cabeza.

La respuesta de la tripulación de Ryanair fue realizar un aterrizaje no programado en Toulouse, Francia, para que accionara la policía de ese país.

Hubo quienes se resistieron a la detención.

Una vez en tierra firme, la policía ingresó en el avión y detuvo a los pasajeros que estaban involucrados el alboroto. Hubo varios que se resistieron a las autoridades, como el padre de un niño que aseguraba que no formaba parte del escándalo.

La testigo destacó el accionar de la tripulación de la aerolínea low cost: “El equipo de cabina estuvo absolutamente sobresaliente, manteniéndose tranquilo, profesional y haciendo todo lo posible por controlar la situación. Supieron gestionar una circunstancia increíblemente compleja con gracia, y merecen ser reconocidos”.

Ryanair, por su parte, confirmó que hubo una “conducta disruptiva de un pequeño grupo de pasajeros” y que estos “fueron desembarcados antes de continuar rumbo a Alicante”. El caso quedó bajo investigación de las autoridades locales.

Ryanair es una aerolínea de bajo costo con sede en Dublín, Irlanda.

Después de que se llevaran detenidos a todos los implicados, los pasajeros que por fin iban a volar a Alicante concluyeron la situación´con un aplauso. Todo sucedió el 26 de septiembre.