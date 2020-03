Herrera Ahuad ratificó su decisión de comunicar siempre la verdad y pidió colaboración para evitar la diseminación del virus

El gobernador Oscar Herrera Ahuad estuvo anoche en los estudios de Canal 12 brindando información de primera mano sobre el primer caso de coronavirus confirmado en la provincia, la fortaleza de nuestro sistema sanitario, las implicancias de una pandemia y remarcando que la única medicina probada es el aislamiento de la población para evitar la multiplicación por contagio directo.

Posadas, 27 de marzo. Ante el primer caso confirmado de Coronavirus registrado en Misiones, el Gobernador dijo ante las cámaras del canal provincial que “hay que tomarlo con tranquilidad, la población debe estar tranquila”, dijo y puso la situación en contexto.

Explicó Herrera Ahuad que Misiones no es una isla y estamos viviendo una pandemia, cuya principal característica es que el virus puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Puntualizó en este sentido que “uno toma en este tiempo las decisiones necesarias para cuando aparezcan los casos que pueden tener un efecto multiplicador; son decisiones para llegar con el sistema sanitario preparado para que pueda dar, en tiempo y forma, la respuesta adecuada y con las herramientas necesarias para atender a la persona afectada. Cuando esto sucede la morbimortalidad es mucho menor y la capacidad de recuperación mucho mayor”, aseguró.

Aseguró el Gobernador que lo que se intenta es tener el menor volumen de personas afectadas, lo que permite mayores éxitos, a diferencia de los sistemas desbordados que no previeron que se desencadenara el contagio con esta velocidad. “Por eso tomamos la decisión de suspender el contacto interpersonal en la provincia, porque el contagio es entre las personas”, indicó y enfatizó que con ese objetivo “suspendimos las clases, porque los niños y los jóvenes pueden ser portadores asintomáticos, llegar a su casa y contagiar”.

Remarcó Herrera Ahuad que desde que se desató la pandemia pasó casi un mes “tiempo en el que pudimos comprar respiradores, ajustar el sistema sanitario, prever espacios de aislamiento y tener una red armada entre lo público y lo privado”. Y rescató la fortaleza “del equipo multidisciplinario que tenemos, con el que vamos monitoreando todo el tiempo cómo se mueve el virus en el mundo y fundamentalmente entre nuestros vecinos y ajustando nuestro sistema sanitario de modo que esté preparado para cuando lleguen más casos”.

Comunicar la verdad

Abordó más adelante, el tema de las falsas noticias y las falsas alertas que se generan desde la irresponsabilidad. Respecto a la comunicación de la confirmación del primer caso de coronavirus en Misiones, el Gobernador dijo con claridad: “quiero decirles a todos que pueden pedir al SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino), el horario en el que el Malbran cargó los resultados del caso. Al minuto yo comuniqué a la comunidad misionera ese resultado”, precisó. Y subrayó que el mensaje es para quienes dudan sobre cuándo recibimos la confirmación del caso, “digo esto para dar tranquilidad a toda la comunidad sobre la verdad con la que nos manejamos”.

En lo referente a la información y la comunicación en tiempos de pandemia, el Gobernador aclaró que “no podemos ir contra un mundo globalizado, donde todo fluye con rapidez. Pero pido a la población tranquilidad, no montarse sobre cadenas que no tienen asidero ni información lógica u oficial, lo que obliga a que muchas personas deban dedicar y perder mucho tiempo en desmentir la mala información, no sólo el gobernador, sino los médicos, las enfermeras”, precisó. Y agregó que en este momento el tiempo vale oro, en pandemia el tiempo se quema rápidamente, “más aún si distraés al sistema desmintiendo cosas constantemente, distraés al equipo”. Y agregó que “tratemos de manejar la información con responsabilidad. Desde el primer día he tomado la decisión de informar transparentemente, y lo estamos haciendo.

Streaming como ejemplo y la vida como prioridad

En el marco de la entrevista, Herrera Ahuad expresó que “desde que tomamos la decisión política de suspender clases y actividades, con nuestro equipo multidisciplinario encabezado por el ingeniero Rovira, nos estamos comunicando vía streaming, como lo hace el Ministerio de Salud de la Nación diariamente con los ministros de toda la provincia, porque Misiones tienen la tecnología para hacerlo y lo hace”. Y agregó que con el equipo se están atendiendo a todos los sectores y en todos los frentes.

Ratificó el primer mandatario misionero, que “lo más importante es salvar la vida humana, pero no se debe descuidar la economía, porque para comprar equipamiento que cuide la vida humana es necesario disponer de recursos, y Misiones tiene los recursos financieros necesarios, porque hemos sido austeros y no tomamos deuda”.

Respecto de los tiempos que vienen, indicó que “trabajamos previendo que la gente pueda tener lo indispensable para la vida, alimentos y médicos. Después vendrá la recuperación”. Y puntualizó que se le planteó al Presidente la necesidad de contar con los recursos financieros para este tiempo, que no sabemos cuánto va a durar, nadie lo sabe”. “No tenemos aún un remedio que cure la enfermedad, si hay ensayos de medicamentos que ya compró la provincia previendo posibles casos graves, pero no está determinado que lo tomás y te curás, tampoco está la vacuna. Todo va surgiendo del día a día”.

Con relación a lo que deben hacer los misioneros, el Dr Herrera Ahuad fue contundente: “lo más eficiente y efectivo es que las personas se queden en su casa para evitar la diseminación del virus. Si un infectado se queda en su casa tendrá la enfermedad durante 14 días, pero si es portador o enfermo y sale a la calle contagia a mucha gente. Por eso hablo de la solidaridad, expresada en tratar de disminuir los grandes vínculos de la sociedad que pasan por el contacto diario. Las grandes pandemias obligan a la reclusión, a salir sólo para lo necesario”.

Sobre el cierre de su participación en la franja central del informativo del canal provincial, Herrera Ahuad indicó que “nuestro objetivo es y fue siempre cuidar a nuestro pueblo y cuidar a nuestra gente. Las decisiones políticas deben ser tomadas siempre pensando en proteger primero a nuestra gente y cuando hubo que tomar decisiones que incomodaron a otras provincias e incluso a la Nación, lo hemos hecho”. Remarcó que “estos nuevos desafíos nos permiten mostrar que en esta provincia se construyó un esquema de gobierno preparado para los nuevos desafíos que se presentan en la sociedad”.