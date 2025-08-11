Herederos del poder: Moyano presiona para que un hijo sea diputado y otro desembarque en la conducción de la CGT

La cercanía del plazo para la presentación de listas de candidatos-la fecha límite es el domingo que viene- también encendió la interna cegetista. En la central obrera cuentan de un mano a mano de Axel Kicillof con algunos dirigentes sindicales.

Allí, el gobernador prometió que un lugar en la boleta del Fuerza Patria, el nombre con el que competirá el peronismo en la provincia de Buenos Aires, será para un gremialista cegetista. Es un viejo anhelo sindical.

En Fuerza Patria la boleta se repartirá sobre todo entre dirigentes de tres sectores: el kicillofismo y los intendentes que juegan con él; el cristinismo y La Cámpora; y el Frente Renovador de Sergio Massa.

El lugar que prometió Kicillof es uno de los que le corresponde a su sector. La conducción de la CGT se alineó con el gobernador en su interna con Cristina Kirchner.

Axel Kicillof y Hugo Moyano. Foto: Fernando de la Orden.

En un poderoso gremio están convencidos de que el lugar -incluso dicen que es el tercer puesto- está reservado para el sindicalista Héctor Daer, actual triunviro cegetista y jefe de la Federación de Trabajadores de Sanidad.

Daer es uno de los que estuvo en esa charla con Kicillof. Otro es Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN y secretario adjunto de la CGT. Ambos compartieron con sus pares de la mesa chica cegetista el ofrecimiento del gobernador.

Y el que se anotó enseguida para quedarse con el lugar que ofreció Kicillof en la boleta de Fuerza Patria es Hugo Moyano.

En medios sindicales afirman que el jefe camionero busca que su hijo Hugo -apodado “Huguito”- sea el candidato a diputado por el sindicalismo. Hugo Moyano (h) es abogado laboralista y asesora, entre otros gremios, a Camioneros y el Sindicato de los Peajes, donde talla fuerte Facundo Moyano, su hermano ex diputado.

La otra jugada del jefe camionero

Pero en simultáneo el jefe camionero inició un movimiento para posicionar a otro hijo en el Consejo Directivo de la CGT. ¿Quién? El menor de la dinastía, Jerónimo Moyano. Fogueado en la actividad sindical desde que es un niño, acompaña a su padre a sol y sombra desde hace un tiempo.

Tiene 25 años, estudió derecho pero abandonó y ahora ocupa un cargo en la conducción del sindicato Camionero: es el secretario de Formación Política y Sindical.

En la comisión directiva del sindicato hay cuatro Moyano: el jefe Hugo, su hijo mayor Pablo -aunque corrido del esquema de poder familiar aún ocupa formalmente el segundo lugar en la conducción gremial-, Karina Moyano -secretaria de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales- y Jerónimo.

En la CGT observan que el líder camionero apunta a colocar a su benjamín en la Secretaría de la Juventud de la central, cargo que en la actualidad ocupa Sebastián Maturano, hijo del jefe de La Fraternidad, Omar Maturano.

Ese ajedrez -colocar un hijo en la lista de diputados nacionales y a otro en el mando de la CGT- haría que Hugo Moyano no objete que en una eventual conducción de la CGT desembarque Daniel Vila, titular del gremio de Carga y Descarga, el sindicato que opera en Mercado Libre y rivaliza con Camioneros en las tareas de logística.

Pablo, Jerónimo, Hugo y Huguito Moyano.

Según la lógica gremial, de salirse con la suya Moyano no podría patalear porque Vila -alineado con Luis Barrionuevo- desembarque en la CGT.

En medios gremiales hay una duda, eso sí: ¿querrá Kicillof llevar el apellido Moyano en su boleta?