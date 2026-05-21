Hello Kitty llega a Hollywood: la historia detrás de la gata más famosa del mundo

En 1974, Sanrio era una modesta empresa japonesa, conocida principalmente por decorar sandalias de plástico con ilustraciones de frutas. Ese año, Shintaro Tsuji contrató a una joven diseñadora, Yuko Shimizu, con la tarea específica de crear un personaje para estampar en un monedero de vinilo.

Shimizu se inspiró en un gato bobtail japonés que el padre de una niña le había regalado. El resultado fue una pequeña gata blanca, sin boca, con un moño rojo. En sus primeros bocetos, el personaje no tenía nombre y era simplemente “la gatita blanca sin nombre”.

El nombre se inspiró en la gatita negra del libro A través del espejo, de Lewis Carroll, y fue Tsuji quien añadió el “Hello” como un guiño a la conexión social, valor fundamental para Sanrio. Así nació Hello Kitty, un personaje concebido para vender papelería infantil que terminaría redefiniendo la cultura popular global.

La fecha de nacimiento ficticia del personaje es el 1 de noviembre, coincidiendo con la de su creadora. Shimizu dejó Sanrio en 1976 para casarse, sin imaginar la magnitud de lo que había dejado atrás. Desde entonces, trabaja de manera independiente y, por contrato, no percibió grandes réditos económicos provenientes de la franquicia.

Tras la retirada de Shimizu, Yuko Yamaguchi asumió el rol de diseñadora principal, cargo que mantiene desde hace más de veinte años. Fue ella quien explicó públicamente, en una entrevista con Time en 2014, el significado de la ausencia de boca en Hello Kitty: su rostro inexpresivo permite que cada persona proyecte en él su propio estado de ánimo.

### De un monedero de vinilo al fenómeno global

En 1976, apenas dos años después del debut del personaje, Sanrio abrió su primera tienda en Estados Unidos, ubicada en San José, California. La expansión fue inmediata; las ventas alcanzaron cifras inimaginables y lo que había nacido como un artículo de papelería infantil se convirtió en el motor económico de toda la empresa.

Durante la década de 1980, el alcance de Hello Kitty trascendió su propósito original para representar valores universales —amistad, inclusión y ternura— que resonaban más allá de las fronteras culturales. Su impacto fue tal que, en 1983, UNICEF la nombró embajadora de los niños en Estados Unidos, reconocimiento que se extendió a Japón en 1994.

En los años 90, Sanrio amplió su público objetivo hacia adolescentes y adultos jóvenes, apostando por el componente nostálgico de la marca. Portátiles, carteras y accesorios de moda protagonizaron esta segunda ola, consolidando a Hello Kitty como un símbolo cultural que trascendía el ámbito infantil para imponerse entre celebridades como Mariah Carey, Paris Hilton y Katy Perry.

### Animaciones, colaboraciones y una marca multimillonaria

El primer intento por trasladar a la gata muda a la narrativa audiovisual fue con la serie estadounidense Hello Kitty’s Furry Tale Theater, estrenada alrededor de 1986 y coproducida con Japón. Le siguieron varias producciones en ambos países durante las décadas de los 90 y 2000, entre ellas Hello Kitty and Friends (1989) y la más reciente, Supercute Adventures (2020), creada para YouTube.

Con el tiempo, la imagen del personaje se licenció para más de 50,000 productos en más de 130 países, desde artículos de papelería hasta colaboraciones con marcas de lujo. Parques temáticos, cafeterías temáticas, videojuegos y colecciones de alta costura convirtieron a Hello Kitty en una de las franquicias más rentables de la historia, comparable en escala económica a Pokémon o Mickey Mouse.

### El salto a Hollywood

Con estreno previsto para julio de 2028 y distribución global a cargo de Warner Bros. Pictures, este film representa el capítulo más ambicioso de una historia que comenzó hace más de cincuenta años con un simple monedero de vinilo.

La idea de llevar a Hello Kitty al cine empezó a tomar forma en 2015, cuando se supo que Sanrio evaluaba una adaptación cinematográfica. Cuatro años después, en 2019, The Hollywood Reporter confirmó que New Line Cinema y FlynnPictureCo. desarrollaban una película en inglés, marcando la primera vez que Sanrio licenciaba los derechos cinematográficos de su personaje principal a un gran estudio de Hollywood.

El proyecto atravesó varios cambios de dirección y guion a lo largo de los años. El guion actual está a cargo de Jeff Chan, mientras que la dirección, inicialmente atribuida a Leo Matsuda, fue recientemente reemplazada. New Line Cinema y Warner Bros. Pictures Animation confirmaron que David Derrick Jr. (Moana 2) y John Aoshima (Ultraman: Rising) dirigirán la película, con Beau Flynn y Ramsey Naito como productores.

“Estoy muy complacido de que Hello Kitty y otros populares personajes de Sanrio vayan a hacer su debut en Hollywood”, declaró Shintaro Tsuji, fundador de Sanrio, según The Hollywood Reporter. “Hello Kitty ha sido durante mucho tiempo un símbolo de amistad y esperamos que esta película sirva para ampliar ese círculo en todo el mundo”.