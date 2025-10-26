“Hay que ir afianzando este sistema que es mucho más fácil y seguramente será mucho más fácil el recuento de votos”, destacó Gustavo González

Gustavo González, primer candidato a diputado nacional por la UCR, emitió su voto en la Escuela N°202 Héctor Hugo Ligorria de Eldorado.
“Contento porque dejó de llover, ojalá que en toda la provincia deje de llover así la gente puede ir a votar. Invitamos a todos a ir a votar, siempre es importante ir a votar para fortalecer la democracia. Es mucho más fácil votar, solo hay que marcar el candidato que uno quiere y hay que ir afianzando este sistema que es mucho más fácil y seguramente será mucho más fácil el recuento de votos”, indicó.
“Todas las mesas acá en Eldorado abrieron con normalidad, no hubo inconvenientes, se presentaron todas las autoridades. Hay mucha gente que decide votar temprano, veo gente grande que le gusta ir a votar temprano. A nivel provincia también se esta desarrollando con normalidad por la información que tenemos de nuestros fiscales. Esperamos tener una gran jornada. Para mí sería un gran logro terminar superando el número de participación de las elecciones provinciales”, agregó.