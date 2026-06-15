Hay 150 impuestos en la Argentina: más de la mitad son municipales y solo 6 explican el 85% de la recaudación

Aunque se suele señalar la elevada presión tributaria en Argentina, un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) revela una dimensión distinta del sistema: la coexistencia de numerosos tributos en los tres niveles de gobierno —Nación, provincias y municipios.

Según el «Vademécum tributario argentino 2026», actualmente existen 150 tipos diferentes de impuestos, tasas, contribuciones y derechos distribuidos entre estos niveles. Lo más destacado es que, a pesar de esta multiplicidad, la recaudación efectiva está fuertemente concentrada en un reducido grupo de gravámenes: apenas seis impuestos explican el 85% de los recursos tributarios recaudados por el sector público.

Del total de tributos relevados, 40 corresponden al nivel nacional, 28 a las provincias y 82 a los municipios, lo que significa que más de la mitad son de carácter municipal.

Entre los impuestos nacionales se encuentran algunos de los más conocidos y relevantes para la recaudación, como el IVA; el impuesto a las Ganancias —recientemente renombrado como impuesto a los ingresos personales en el caso de personas físicas—; Bienes Personales; el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios; derechos de exportación e importación; y diversos gravámenes sobre combustibles, bebidas alcohólicas, cigarrillos y apuestas.

A nivel provincial destacan tributos como Ingresos Brutos, el impuesto inmobiliario, Sellos, el impuesto automotor y derechos vinculados a actividades específicas tales como minería, pesca o explotación de recursos naturales.

Los municipios, en tanto, concentran la mayor diversidad tributaria. Allí se encuentran desde tasas tradicionales, como seguridad e higiene, alumbrado público y habilitación comercial, hasta gravámenes más específicos, como ecotasas, derechos de construcción, tasas por estacionamiento medido, contribuciones por pavimentación, tasas sobre combustibles o derechos por publicidad y propaganda.

En comparación con la edición 2025 del informe, el Iaraf detectó una reducción de cinco tributos nacionales, resultado de la Ley de Modernización Laboral (27.802), que eliminó impuestos internos aplicados sobre vehículos automotores, embarcaciones deportivas o recreativas, objetos suntuarios, seguros y servicios de telefonía celular. De esta forma, el total de tributos nacionales pasó de 45 a 40, mientras que el número de tributos provinciales y municipales se mantuvo constante en 28 y 82, respectivamente. Así, el total relevado disminuyó de 155 a 150 tributos.

No obstante, esta reducción no modifica un aspecto central del sistema tributario argentino: la fuerte concentración de la recaudación. Según proyecciones del Iaraf para 2026, la recaudación tributaria consolidada alcanzaría el equivalente al 26,6% del Producto Bruto Interno (PBI). En este total, seis tributos aportarían el 85% de los ingresos.

El IVA es el principal, representando el 25% de la recaudación consolidada. Le siguen los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, con el 19%, y el impuesto a las Ganancias, con un 18%. En cuarto lugar se ubica Ingresos Brutos, el impuesto provincial más importante, con una participación del 14,7%. Luego, el impuesto sobre créditos y débitos bancarios (conocido como impuesto al cheque) aporta el 6%, y la tasa municipal de inspección, seguridad e higiene, el 2,6%.

Sumando otros gravámenes relevantes, como impuestos a los combustibles, derechos de importación y exportación, y el conjunto de otros tributos municipales, la concentración aumenta aún más: diez tributos explican el 94% de toda la recaudación tributaria en el país.