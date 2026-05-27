Hallaron un cuerpo descuartizado en Bariloche y sospechan que sería de Ana Lía Corte, la mujer que está desaparecida hace 18 días

Un cuerpo descuartizado fue hallado este martes por la noche en las cercanías de un barranco en la zona de La Barda, al sur de San Carlos de Bariloche. Las autoridades investigan si se trata de Ana Lía Corte, la mujer desaparecida hace 18 días en esa ciudad tras subir a un colectivo.

Según informaron medios locales, los restos fueron encontrados en la intersección de las calles Clemente Onelli y Arrayanes por vecinos que alertaron rápidamente a la policía. De manera extraoficial, se supo que el hallazgo comenzó a partir de un llamado al 911 que reportaba el descubrimiento de una mano humana con un anillo, aunque no hubo confirmación oficial al respecto.

Tras la denuncia, se desplegó un operativo judicial y policial en la zona que continúa en marcha con la participación de efectivos de la Comisaría 28, Policía Científica, Brigada de Investigaciones, Criminalística y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), además de bomberos que colaboran con la iluminación del lugar. Se prevé que los rastrillajes se extiendan durante toda la noche.

Se sospecha que los restos podrían pertenecer a Ana Lía Corte, mujer de 52 años desaparecida el viernes 8 de mayo. Lo último que se supo de ella fue que había viajado en un colectivo de la línea 51, que conecta el Alto y el Centro de Bariloche con el kilómetro 15,500 de la Avenida Bustillo, en la zona oeste.

De acuerdo con el portal LM Cipolletti, citando al Ministerio Público Fiscal de Bariloche, los restos fueron trasladados a la morgue del hospital zonal para su análisis por parte del Cuerpo Médico Forense. Está previsto que la autopsia se realice este miércoles por la mañana y que las muestras sean sometidas a estudios de ADN en el Laboratorio de Genética Forense del organismo judicial.

Ana Lía Corte es buscada desde el 8 de mayo, cuando fue vista por última vez en el barrio Melipal. Tras un operativo inicial en esa zona, la investigación se trasladó al centro de la ciudad tras confirmarse que la mujer se había subido a un colectivo urbano de la línea 51. Cámaras del transporte mostraron a la mujer en buen estado, vistiendo un gorro de lana, pantalón ancho, campera y mochila.

Según informó El Cordillerano, la mujer descendió en el cruce de las calles Tiscornia y Onelli, en el área céntrica de Bariloche. Con esta información, la policía reubicó el rastrillaje en los alrededores de la sede de Movilidad de Parques Nacionales y en estructuras en desuso del sector, además de desplegar personal sobre la barda del Ñireco y a lo largo del arroyo homónimo.

Aunque los equipos habían recorrido las inmediaciones de la casa de la mujer, así como las costas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno, y realizado intensos rastrillajes en las laderas del Cerro Otto y zonas boscosas del oeste, hasta este martes no se había encontrado ningún indicio sobre su paradero.