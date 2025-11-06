Hallaron un cuerpo colgado en una zona boscosa cerca del Aeropuerto de Resistencia

6 de octubre de 2025 Lectores: 40

Efectivos de la Comisaría Cuarta Metropolitana hallaron esta mañana el cuerpo sin vida de Sergio Rafael Montiel, de 37 años, en una zona de monte cercana al Aeropuerto Internacional de Resistencia. El hallazgo se produjo alrededor de las 9:00.

Según informaron fuentes policiales, el cuerpo fue encontrado colgado del cuello y en avanzado estado de descomposición. Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a la Fiscalía de Investigación Penal en turno, que ordenó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial para realizar las pericias correspondientes.

En el lugar trabaja personal de la División Bomberos, colaborando con las tareas de levantamiento del cuerpo y resguardo de la zona. Las autoridades continúan con las diligencias de rigor mientras se aguardan los resultados de las pericias y la autopsia.

La investigación permanece en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.

Nota en desarrollo.