Hallaron muerta a Mirta Adela Herrera, la mujer que había desaparecido en Salta

Tras 48 horas de búsqueda en Salta, apareció muerta Mirta Adela Herrera, la mujer de 55 años que había sido denunciada como desaparecida el pasado miércoles.

El cuerpo fue hallado por transeúntes en una zona de montes cercana a su casa. Ahora, la fiscalía ordenó la autopsia para tener certezas de lo que le pasó.

Herrera que estaba medicada psiquiátricamente fue denunciada como desaparecida el miércoles por su hija. Desde entonces, el Ministerio Público Fiscal salteño se hizo cargo de su búsqueda y solicitó datos a la gente para ayudar con dicha búsqueda.

El dato que precisó la hija de la mujer desaparecida sobre las medicaciones no fue menor: las autoridades elevaron el protocolo de búsqueda de personas extraviadas que se activó de inmediato en toda la zona.

Mirta Herrera tenía 55 años y estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

Finalmente, el cuerpo de la mujer fue encontrado este sábado por la tarde en un descampado, en una zona de montes cercana a su casa ubicada en barrio El Alto, en la localidad de Joaquín V. González.

Tras el hallazgo y el aviso a las autoridades locales, la fiscal María Celeste García Pisacic, a cargo de Fiscalía Penal 1 de Joaquín V. González, ordenó entre otras pericias, la realización de la autopsia para determinar con precisión la causa y data de la muerte, según informó el sitio El Tribuno.

Salta. En una zona de montes fue encontrado el cuerpo de la mujer que estaba desaparecida desde el miércoles.