Hallan seis cuerpos en estado de descomposición en Nueva York: posible homicidio-suicidio

Una pequeña ciudad del estado de Nueva York se encuentra conmocionada por un caso que las autoridades describen como una de las tragedias familiares más impactantes de los últimos años. La policía investiga la presunta responsabilidad de una mujer de 64 años en el asesinato de su hija y sus cuatro nietos, seguido de un suicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Amy Steadman, de 64 años; su hija Sarah Myers, de 44; y los cuatro hijos de esta última: Harper, de 13 años; Hudson, de 11; y los mellizos Gavin y Gracelynn, ambos de 10 años.

Los seis cuerpos, en avanzado estado de descomposición, fueron hallados el martes durante un control de bienestar solicitado por un vecino preocupado, quien no había visto a la familia en varios días.

En una conferencia de prensa, el jefe de la Policía de Mechanicville, William Rabbitt, informó que las pruebas recolectadas apuntan a un presunto homicidio seguido de suicidio. En el departamento se encontró una nota manuscrita y otros indicios que vinculan a la abuela con las muertes.

Las autoridades creen que la mayoría de las víctimas habría sido envenenada intencionalmente mediante una combinación de medicamentos, dado que en la vivienda se encontraron numerosas jeringas y fármacos. Además, uno de los niños presentaba heridas provocadas por un arma blanca. Sin embargo, los resultados toxicológicos y las pericias forenses aún no se han concluido, por lo que la causa exacta de cada muerte sigue bajo investigación.

La policía aseguró que no existen indicios de la participación de terceros y que todas las muertes ocurrieron dentro del departamento. También descartaron riesgos para la comunidad.

Aunque las autoridades evitaron confirmar un móvil, medios locales informaron que el caso podría estar relacionado con una reciente disputa por la custodia de los niños. Según esa información, el padre de los cuatro menores, Brady Harmon, había obtenido una resolución judicial que le permitía volver a convivir con sus hijos en Utah luego de años de litigio, y los niños debían mudarse con él la próxima semana.

“Pasé de pensar que iba a volver a ver a mis hijos a saber que nunca más los voy a ver”, expresó el hombre, devastado, en declaraciones a medios estadounidenses. También manifestó su deseo de que los niños sean enterrados en Utah. “Quiero que estén lo más lejos posible de su madre”, dijo al diario Times Union entre lágrimas.

Las autoridades informaron que la investigación continuará y que las conclusiones definitivas dependerán de los resultados de las autopsias, análisis toxicológicos y demás pericias forenses.