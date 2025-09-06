Hallan cadáver calcinado en Tres Ceibos, Colonia Elisa

El jueves 4 de septiembre, cerca de las 17:40, la Policía de Colonia Elisa halló el cuerpo calcinado de María Gladis Gutiérrez (60) en su vivienda del paraje Tres Ceibos, a 4 km de la localidad. La autopsia confirmó muerte por incineración.

El aviso llegó por la falta de contacto con la mujer. Al arribar, los efectivos encontraron la casa totalmente consumida por el fuego y restos humanos que luego fueron identificados como de Gutiérrez.

Trabajaron en el lugar la ayudante fiscal, el Gabinete Científico del Poder Judicial y Bomberos. Se realizó el levantamiento de los restos y su traslado a la Morgue General San Martín.

La División de Investigaciones inició actuaciones para establecer la secuencia de los hechos. Según una hermana, la última comunicación con la víctima fue el jueves anterior. Gutiérrez era soltera, sin hijos y padecía epilepsia.

El informe de autopsia determinó incineración como causa de muerte y no registró signos de violencia que indiquen un delito. Bomberos trabajan para precisar el origen del incendio que destruyó la vivienda.

Conclusión: La pesquisa continúa a la espera de peritajes de Bomberos y del Poder Judicial para determinar cómo se inició el fuego. No hay, por ahora, indicios de criminalidad según la autopsia.