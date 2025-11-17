Hallan a una reconocida psiquiatra asesinada en su casa de La Plata: estaba todo revuelto y sospechan de un conocido

Virginia María Franco, reconocida psiquiatra platense, fue encontrada muerta en su casa de City Bell, en La Plata con signos de violencia: había sangre en varios ambientes. Un amigo de la víctima, quien llamó a la policía para alertar que no respondía a sus llamados, quedó demorado.

Fuentes policiales confirmaron que el cuerpo de la mujer de 68 años fue encontrado dentro de su propiedad ubicada sobre la calle Cantilo entre 15A y 17.

Franco, que vivía sola y no tenía hijos, estaba en ropa de cama, golpeada y muy ensangrentada. Una de las hipótesis de los investigadores es que podría haber sido atacada en el contexto de un robo.

«Había entradas forzadas y la casa tenía un importante desorden. En principio, faltan cosas de valor, entre ellas su celular. Podemos decir que fueron varias personas las que ingresaron y que ella intentó defenderse», anticipó una fuente de la fiscalía que encabeza Alvaro Garganta de la UFI N°11, quien está a cargo de la investigación que, en principio, la caratuló como “Averiguación de causales de muerte”.

Fuentes policiales, por el contrario, aseguraron que la puerta de la casa no estaba forzada y que no se registraron faltante de elementos de valor.

En las últimas horas, desde la fiscalía se pidió requisar las cámaras de seguridad que están tanto en la casa como en la zona.

En charla con el sitio 0221, confirmaron que la autopsia arrojó que Franco presentó varias heridas cortantes en el cuerpo y confirmaron que producto de dichos cortes «perdió mucha sangre». «Murió por un shock hipovolémico», informaron.

La casa donde encontraron el cuerpo de Franco está ubicada sobre calle Cantilo, en City Bell.

El informe además indicó que sus manos presentaron lesiones de defensa, y que tuvo cortes en un dedo y en el mentón, además de un duro golpe en el rostro.

Una de las hipótesis es que los ladrones ingresaron a la casa pensando que estaba vacía y se encontraron con la mujer. Tampoco descartan que alguno de los que ingresó «conociera a la víctima».

Franco era muy reconocida y los vecinos de City Bell la calificaron como “una mujer reservada, de trato amable y muy respetada en su ámbito laboral”. Atendía en su consultorio de calle 55 entre 10 y 11.

El hombre que alertó a la policía quedó demorado

Un conocido de la víctima fue el que denunció al 911 que la mujer no respondía a sus llamados desde hacía un día. Según información policial, se trata de Pablo Adrián Bozza, de 47 años, gerente operativo de la Caja de Seguridad Social para los Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, y es el único demorado hasta el momento.

Según el parte policial, Bozza llamó cerca de las 10.30 de la mañana para informar a las autoridades su preocupación por no poder contactar a Franco. El hombre se había trasladado hasta la puerta de la casa de la mujer, donde descubrió que la tranquera de ingreso estaba abierta.

Bozza ingresó a la vivienda en compañía de integrantes de la fuerza. Allí, a través de una ventana, vieron el cuerpo de Franco tirado en el piso.

El hombre se identificó como amigo de la psiquiatra ante la policía.

Según el portal 0221 – se trata de una persona con acceso cercano y habitual a la vida la mujer. De hecho le manejaba algunas cuentas bancarias, un dato que no pasó inadvertido para los investigadores.

Virginia Franco era viuda y no tenía hijos.

Fuentes policiales aseguraron, de acuerdo a testimonios recogidos por los vecinos, que Bozza no era una persona que caía simpática entre éstos.

En tanto, la fiscalía ya pidió informes de las antenas telefónicas, que permitirán determinar la ubicación exacta del hombre durante el momento estimado en que se produjo la muerte de la psiquiatra.