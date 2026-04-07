Hallan a un joven asesinado dentro de una heladera en Funes, Santa Fe

El cuerpo de Ramiro Fabián Nast, de 23 años, fue encontrado asesinado dentro de una heladera en un zanjón de Funes, Santa Fe, tras varios días de intensa búsqueda. Nast, quien residía en esa ciudad ubicada al oeste de Rosario, fue visto por última vez el jueves por la noche cuando asistió a un cumpleaños en la zona norte de la localidad. Su ausencia en el trabajo al día siguiente y la imposibilidad de contactarlo, ya que su teléfono celular permanecía apagado, alertaron a familiares y vecinos, quienes comenzaron a difundir su imagen y datos sobre su vestimenta en redes sociales mientras lo buscaban activamente.

La denuncia formal por desaparición se realizó el domingo. Bajo la dirección de la fiscal María Eugenia Navone, titular de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas del Departamento Judicial de Rosario, se llevaron a cabo diversas medidas investigativas y rastrillajes con la participación de la Policía de Investigaciones de Santa Fe y el cuerpo de bomberos voluntarios de Funes. El lunes por la tarde, cerca de las 16:30, encontraron una heladera en un zanjón profundo ubicado en la intersección de las calles Tomás de la Torre y Paysandú, en una zona bajo vías del tren con un entubamiento de desagüe. Al abrirla, hallaron el cuerpo sin vida de Nast, quien presentaba signos evidentes de homicidio.

El rescate del cadáver fue complejo debido al caudal de agua y al difícil acceso al lugar. Tras las primeras pericias en el sitio, la investigación pasó a focalizarse en el delito de homicidio. Durante la noche del mismo día, la justicia detuvo a un hombre de 29 años, uno de los últimos contactos con la víctima. Aunque la fiscalía mantiene reserva sobre su rol exacto, también busca a al menos otras dos personas vinculadas al caso.

Ramiro Fabián Nast trabajaba en el área de carnicería del supermercado Arcoíris de Funes. La fiscalía ordenó la realización de la autopsia en el Instituto Médico Legal de Rosario para determinar la causa y mecánica de la muerte. Según declaraciones del periodista Facundo Kablan, “la fiscal Navone dispuso la autopsia para reconstruir cómo se produjo este hecho que terminó con la vida del joven”.

Una de las principales hipótesis, aportada por la familia y considerada por la justicia, señala que en la zona donde fue encontrado el cuerpo funcionaba un punto de venta de drogas. Según Kablan, “la familia vinculó el homicidio con un grupo de jóvenes que operan en el comercio de estupefacientes en el área, y esa línea de investigación está siendo seguida por la fiscalía”. La causa apunta a un conflicto relacionado con la comercialización de drogas como posible móvil del crimen.

Por el momento, hay un detenido de 29 años, mientras continúan las investigaciones para localizar a los prófugos. La fiscalía mantiene discreción debido a que la pesquisa es dinámica y para no entorpecer la búsqueda. La planificación del ocultamiento del cuerpo dentro de una heladera evidencia premeditación y complejidad, lo que también sugiere la intervención de varias personas.

En las próximas horas, los resultados de la autopsia serán fundamentales para esclarecer los detalles del homicidio. La investigación sigue bajo la supervisión de la fiscal Navone, con diversas líneas abiertas que buscan identificar a los responsables y establecer con precisión el motivo del crimen. Las autoridades solicitan prudencia y evitan la difusión de información no confirmada hasta contar con datos oficiales concluyentes.