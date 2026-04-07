Hacía compras con una billetera virtual “fantasma” y lo detuvieron en el segundo intento en Oberá

Un estafador de 34 años, conocido como “Boli”, fue detenido acusado de realizar compras con pagos digitales que nunca se acreditaban. El perjuicio económico rondaría los 800 mil pesos.

El procedimiento se concretó en horas de la mañana del lunes, tras la denuncia de un comerciante de 42 años, quien alertó a la Policía al detectar irregularidades en varias transacciones realizadas en su local.

En ese contexto, y a partir de los datos aportados, efectivos de la División Patrulla Motorizada de Oberá iniciaron tareas investigativas y de vigilancia, logrando identificar al sospechoso y establecer la modalidad que utilizaba para concretar la estafa mediante una billetera virtual “fantasma”.

Posteriormente, en el barrio Villa Cristian, los uniformados montaron un operativo encubierto y lograron interceptar al implicado justo cuando intentaba realizar una nueva maniobra bajo la misma modalidad, en otro comercio de la zona.

De esta manera, se procedió a la detención de Hugo O., de 34 años, en el lugar. Además, durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular que habría sido utilizado para concretar las operaciones fraudulentas.

Finalmente, el detenido fue trasladado a sede policial junto al elemento incautado, quedando a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar si existen más víctimas bajo la misma modalidad.