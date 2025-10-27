Hace tres años Fracrán se convertía en el municipio 78 de Misiones

El 27 de octubre de 2022 se aprobaba por unanimidad en la Legislatura provincial. Al mes siguiente se puso en funciones al interventor, Juan Fernández, quien en mayo de 2023 fue electo como primer intendente y asumió en diciembre.

Una década después de haber presentado el pedido, la comisión promunicipio de Fracrán consiguió el voto unánime de los diputados misioneros que convirtió a ese territorio en la comuna número 78 de la tierra colorada.

Fue en la sesión del 27 de octubre de la Legislatura misionera, la última del año, donde se estableció además que la comunidad votara en las pasadas elecciones provinciales, el 7 de mayo de 2023, a su primer intendente y a los concejales del pueblo.

En ese sentido, Juan Fernández -quien desde la municipalización se había desempeñado como interventor- resultó electo y pasó a la historia como primer intendente de Fracrán.

La localidad situada a medio camino entre San Pedro y San Vicente tiene aproximadamente 12 mil habitantes, y está compuesta por 80 mil hectáreas. La mayoría de sus pobladores se dedica a la producción -hortalizas, yerba, tabaco, ganadería- pero su principal actividad es la forestal con quince aserraderos en funcionamiento.

Otro momento histórico

El 16 de noviembre de 2022, el gobernador Oscar Herrera Ahuad puso en funciones al comisionado interventor comunal, el mencionado Juan Fernández, quien encabezaba la comisión que promovió la sanción de la ley en el último tiempo y quien desde diciembre de 2023 asumió como primer intendente del municipio electo en las urnas.

Hubo también un recordatorio a Rubén Durand, quien fue el primer presidente de la comisión promunicipio pero falleció un tiempo antes como consecuencia del coronavirus.

FUENTE: Primera Edición