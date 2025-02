Habló la primera víctima del asesino de Moreno tras ser dado de alta: «Lo mandaron…»

Se trata de Leonardo Ernesto Merollo, el vendedor ambulante de 32 años al que primero atacó Benítez, para luego asesinar a puñaladas al delivery Lucas Aguilar, de 20 años, quien lo perseguía.

Leonardo Ernesto Merollo.

Este viernes, Leonardo Ernesto Merollo, el vendedor ambulante de 32 años que fue atacado instantes antes de que el mismo sujeto asesinara a Lucas Aguilar, de 20, fue dado de alta tras ser atendido por las puñaladas que sufrió en el tórax y en el abdomen.

Como se informó, el victimario Luis Benjamín Benítez fue detenido poco después del asesinato que pudo ser múltiple, acusado de asesinar al delivery luego de intentar matar a Merollo, quien de milagro y gracias a la atención médica sobrevivió al criminal atentado.

A poco de salir del nosocomio donde fue atendido, el vendedor ambulante brindó declaraciones televisivas en las que aseguró que a Benítez “lo mandaron a que me mate”. “Lo mandaron al muchacho este a que me mate, es así. No hubo una pelea, como se dice”, dijo el hombre.

“Era la hora pico, había mucha gente y el hombre me miraba insistentemente, cuando agarro una caja de alfajores le dije si quería, y sacó el cuchillo y me lo clavó en la zona abdominal… Comencé a correr, y cuando me doy vuelta me clava otra vez y caigo al piso”, relató.

Agregando que “ahí saltaron otros puesteros y salió corriendo y entre los que lo corren está Lucas que lo ataca igual que a mí, porque lo vi en los vídeos”. Dijo además que “no creo que sea casualidad, pero no tengo sospechas de nadie. Yo creo que es alguien que se quería quedarse con el puesto, otra cosa no se me ocurre”.

El frondoso prontuario del asesino de Moreno

El criminal Luis Benjamín Benítez tiene un frondoso prontuario, plagado de entradas y salidas de la cárcel. De hecho, había sido puesto en libertad el 20 de enero último.

El 3 de marzo de 2006 había sido imputado por robo calificado en poblado y en banda. Tres años más tarde, registró varios ingresos: el 21 de mayo de 2009, por tentativa de robo; el 17 de julio de ese mismo año, por robo simple; el 17 de septiembre, por tentativa de robo simple; y el 22 de octubre, por robo calificado.

Tras una estadía en la unidad penitenciaria 43 de Florencio Varela, el 4 de junio de 2013 Benítez fue liberado. Solo seis días más tarde, volvió a caer por tentativa de robo agravado. El 24 de junio de 2015 fue imputado por daño. Luego, el 17 de febrero de 2017, fue ingresado por el que, hasta aquí, había sido su mayor delito: tentativa de homicidio.

El 25 de abril de 2022 volvió a ser aprehendido por tentativa de robo y el 20 de enero de este año liberado, tan solo diez días antes de haber matado al repartidor en Moreno.