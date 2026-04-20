Habla un capitán iraquí que surca la ruta del Golfo de Omán al estrecho de Ormuz en plena guerra: «Navegamos sobre una bola de fuego”

El capitán iraquí Rahman Al-Jubouri está al mando de un buque petrolero que navega en las cercanías del estrecho de Ormuz. Describe su travesía no como un simple cruce por aguas marítimas, sino como un viaje “sobre una bola de fuego”. En una entrevista, detalló la situación actual en esa región en medio de un conflicto bélico.

Al-Jubouri conduce un petrolero que recorre las tensas aguas entre el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más inestables del mundo. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha alterado el comercio mundial, dejando a algunas tripulaciones atrapadas y expuestas a ataques.

Este veterano marino, que trabaja en el mar desde 1984 y ha vivido décadas de conflictos como la guerra entre Irán e Irak y la Guerra del Golfo de 1991, nuevamente se enfrenta a operaciones en aguas de alto riesgo. Los ataques militares esporádicos representan una amenaza constante para las embarcaciones que transitan por puntos estratégicos como Bab el-Mandeb y el golfo Pérsico.

“El trabajo se ha convertido en un riesgo real; no sabemos cuándo podrían bombardearnos. Estamos navegando sobre una bola de fuego”, declaró en diálogo con la agencia AP.

Actualmente, Al-Jubouri se encuentra a bordo del petrolero Sea Moon, con bandera de Palaos, donde lleva cuatro meses de navegación. Él y su tripulación se dirigen desde el golfo de Adén hacia el golfo de Omán para descargar petróleo en el puerto de Ras Isa, en Yemen. Aunque su ruta no atraviesa directamente el estrecho de Ormuz, se considera de alto riesgo dada su proximidad a la entrada del estrecho. El viaje ha experimentado demoras por motivos de seguridad y problemas logísticos derivados de la guerra regional originada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El conflicto ha colocado a los buques comerciales en el fuego cruzado, en medio del prolongado enfrentamiento entre Washington y Teherán por el control del estrecho de Ormuz. Diversos petroleros han sido blanco de ataques de fuerzas iraníes y sus aliados. Las interrupciones y las amenazas de cerrar este paso clave para el transporte mundial de petróleo han provocado que embarcaciones deban retrasarse, desviarse o quedar varadas en el golfo.

El pasado domingo, fuerzas estadounidenses interceptaron por la fuerza un barco de carga iraní que intentó evadir un bloqueo naval cercano al estrecho, la primera acción de este tipo desde que la semana anterior se estableció un bloqueo en los puertos iraníes.

Frente a estos riesgos, la tripulación de Al-Jubouri realiza simulacros de seguridad periódicos para estar preparados ante posibles ataques. “Los hemos entrenado sobre cómo responder si el barco recibe fuego, Dios no lo quiera”, comentó.

El año pasado, mientras estaba atracado en un puerto yemení, su embarcación fue alcanzada por un bombardeo. “Solté las amarras de inmediato, puse en marcha los motores y salí del puerto por mi cuenta y riesgo para proteger a la tripulación y al barco”, relató. La metralla causó daños menores en la embarcación, pero ningún miembro de la tripulación resultó herido. A pesar de la amenaza, el petrolero volvió posteriormente al puerto para continuar sus operaciones y reanudar su ruta.

El temor ha provocado una reducción significativa en el número de tripulantes, que bajó de 27 a 17 integrantes. Varios abandonaron debido al miedo.

Además, el desgaste psicológico se intensifica por los prolongados periodos en alta mar. Durante estos cuatro meses, Al-Jubouri no ha visto a su familia y, como muchos marineros, enfrenta la nostalgia. “Sufrimos por estar lejos de nuestras familias y de nuestras patrias”, expresó. Aunque la conexión a internet a bordo permite mantener el contacto, la distancia se siente más profunda en medio de la tensión provocada por la guerra.

Al menos, los suministros básicos se mantienen estables; alimentos y agua embotellada se reponen periódicamente en puerto sin reportarse escasez importante.

Con sus cuatro décadas de experiencia en el mar, Al-Jubouri asegura contar con la capacidad para adaptarse a situaciones de alta presión.

Con información de AP.