Tras la muerte de un hombre en China, ocurrida el año pasado en un accidente de tránsito, su familia decidió contratar a un equipo especializado en inteligencia artificial (IA) para crear una versión digital del fallecido que sirviera de consuelo a su anciana madre.

La inteligencia artificial desarrollada es capaz de mantener conversaciones en línea con la madre, una mujer octogenaria, ayudándola a sobrellevar la pérdida de su único hijo, según informó el South China Morning Post.

El líder del equipo de IA, Zhang Zewei, reveló los detalles del proyecto al medio Litchi News.

### La pérdida del único hijo

A principios del año pasado, el único hijo de esta mujer murió en un accidente de tránsito. Debido a que la madre padece una enfermedad cardíaca y tiene más de 80 años, la familia decidió ocultarle la noticia.

En ese contexto, contactaron a la empresa encargada de la tecnología y solicitaron la creación de un gemelo digital del fallecido. Para ello, proporcionaron numerosas fotografías, videos y grabaciones de audio en las que el hombre hablaba en su dialecto natal, informó el South China Morning Post.

La recreación digital no solo se asemeja físicamente al hombre fallecido, sino que también imita sus gestos, como la costumbre de inclinarse hacia adelante al hablar.

El “hijo virtual” mantiene una videollamada diaria con su madre a través de una aplicación de chat. Durante estas conversaciones, ella suele aconsejarle que coma bien, se abrigue y se cuide al salir, a lo que el clon digital responde prometiendo seguir sus recomendaciones.

Además, el “hijo” explica que debe trabajar en otra ciudad para ganar dinero, por lo que no puede regresar a su hogar para acompañarla.

En una de las charlas, la madre expresó: “Deberías llamarme más a menudo para saber si estás bien o no en otra ciudad. Te extraño mucho. Siento no poder verte en persona”. A lo que él respondió: “Está bien, mamá. Pero estoy muy ocupado. No puedo hablar contigo por mucho tiempo. Cuídate. Cuando haya ganado suficiente dinero, volveré a casa para rendirte homenaje”.