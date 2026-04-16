Habilitaron nuevamente el paso fronterizo entre Panambí y Porto Vera Cruz

El servicio de balsa volvió a operar con normalidad tras el aumento del caudal del río Uruguay, permitiendo la conexión entre Argentina y Brasil.

La Policía de Misiones informó que desde este jueves quedó nuevamente habilitado el paso fronterizo internacional entre Puerto Panambí (Argentina) y Porto Vera Cruz (Brasil), tras un relevamiento realizado en la zona costera.

La reactivación del servicio fue dispuesta por las autoridades de Prefectura Naval Argentina, luego de constatarse condiciones seguras para la navegación, en virtud del aumento del caudal del río Uruguay.

De esta manera, el cruce mediante balsa volvió a funcionar con normalidad, restableciendo la circulación entre ambas localidades y facilitando el tránsito de personas y vehículos en este punto estratégico de conexión binacional.