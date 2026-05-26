Gustavo Costas se despidió de los hinchas de Racing sin mencionar a la dirigencia

El exitoso tercer ciclo de Gustavo Costas al frente del banco de suplentes de Racing ya quedó en el pasado. Tras dirigir al plantel por última vez, el entrenador, campeón de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, ofreció una improvisada y desordenada conferencia de prensa en las puertas del Cilindro de Avellaneda. Posteriormente, publicó en sus redes sociales una sentida despedida dirigida a los hinchas de la Academia.

La abrupta salida de Costas, luego de un flojo primer semestre de 2026, se produjo tras un enfrentamiento con el presidente Diego Milito. La dirigencia había planteado comunicar la desvinculación de común acuerdo en una conferencia de prensa conjunta. Sin embargo, tras difundirse que el club había apartado al DT, el exjugador, que vistió la camiseta número 22, se sintió traicionado y la idea de una despedida prolija, al estilo Gallardo, quedó descartada.

Milito calificó la decisión como “casi conjunta”, pero Costas se encargó de aclarar que fue despedido. Además, anticipó un posible regreso: “Yo pienso que no es una despedida, capaz que pronto volveré”. El entrenador confesó su desconcierto ante la comunicación de la dirigencia, encabezada por Milito y Sebastián Saja, quienes le informaron que su ciclo estaba terminado. “Lo decidieron ellos. Me sorprendió porque no respetaron lo que habíamos hablado. ¿Para qué me hicieron un contrato por tres años?”, declaró Costas, subrayando que fue cesado.

Este lunes, con mayor tranquilidad y sin haber podido despedirse en el estadio, Costas dedicó un mensaje en sus redes sociales a los simpatizantes de Racing. “Solo tengo palabras de agradecimiento por el cariño de siempre, el respeto y por estar en cada momento. Los tiempos malos pasan, pero el amor de la gente es algo que nunca se olvida. Eso es lo más valioso que deja el fútbol”, expresó.

Asimismo, agradeció a cada trabajador del club, sin mencionar a la dirigencia: “También quiero agradecer el respeto, la dedicación y el compromiso de toda la gente que trabaja en el club: seguridad, limpieza, cocina, utilería, médicos y cuerpo técnico, que me ayudaron a lograr el sueño de mi vida. Una parte de ustedes se va conmigo para siempre”.

Finalmente, destacó el valor de la familia, propia y la que se encuentra en el ámbito futbolístico: “La familia lo es todo: la que está en casa y también la que uno encuentra en la cancha y en la tribuna. Todos juntos hemos logrado llevar a Racing a lo más alto y eso siempre quedará en mi corazón”, concluyó el entrenador.