Gustavo Costas reapareció tras su despido de Racing y aclaró si quiere «jugar» en la política del club: «Mi futuro cercano…»

Gustavo Costas, desvinculado el pasado fin de semana como director técnico de Racing, emitió un contundente comunicado a través de sus redes sociales para desmentir su posible incursión en la política interna del club, un rumor que había generado inquietud en el entorno académico. El entrenador reafirmó su intención de continuar su carrera como técnico y descartó competir contra Diego Milito por la presidencia. Sin embargo, al utilizar la palabra «actual» en su mensaje, dejó abierta la posibilidad a considerar ese rumbo en el futuro.

Costas también aclaró que rechazó ofertas para dirigir a otros equipos, sin especificar cuáles, por su compromiso con la Academia.

El mensaje del entrenador señala: «Ante diferentes versiones que circulan sobre mi persona, quiero aclarar que NO es mi intención actual dedicarme a la política del club. Siempre que un hincha de Racing me invite a compartir un momento con mi gente, ahí estaré. Lo hice siempre y lo seguiré haciendo.»

Este comunicado se difundió aproximadamente 24 horas después de otra publicación en la que Costas expresó su agradecimiento a los jugadores y al personal del club, pero sin mencionar a la dirigencia. La salida del DT se produjo tras el empate 2-2 ante Caracas de Venezuela en el Cilindro, resultado que dejó a Racing eliminado de la Copa Sudamericana a una fecha del cierre de la fase de grupos.

El mandato de Diego Milito como presidente del club se extiende hasta diciembre de 2028, momento en que, según el estatuto, deberían realizarse las próximas elecciones.

En su comunicado completo, Gustavo Costas expresó:

«Ante diferentes versiones que circulan sobre mi persona, quiero aclarar que NO es mi intención actual dedicarme a la política del club.

Siempre que un hincha de Racing me invite a compartir un momento con mi gente, ahí estaré. Lo hice siempre y lo seguiré haciendo.

Mi futuro cercano se centrará en encontrar un nuevo proyecto deportivo para seguir desarrollándome como director técnico de fútbol profesional.

Estos últimos meses recibí ofertas laborales, las cuales rechacé inmediatamente porque estaba donde quería estar. A Racing le dediqué toda mi vida desde el lugar que me tocó.

Lo que más quiero es que este grupo de jugadores pueda lograr los objetivos que nos quedaron pendientes en este 2026.

De Racing, desde la cuna hasta mi último aliento. Gracias al hincha por todo el cariño que me hace llegar.

‘Solo vos y yo comprendemos este amor’.

Gustavo Adolfo Costas.»