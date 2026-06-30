Guillermo Francos: «No sé si Adorni era idóneo, al menos no quedó demostrado»

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos consideró este martes que el paso de Manuel Adorni por la jefatura de ministros “no salió bien”, ya que el exvocero no pudo demostrar “si era idóneo” para el cargo debido a que “surgieron otro tipo de problemas”. Además, señaló que no descarta presentarse como candidato en las elecciones de 2027.

Francos se refirió así a las denuncias por enriquecimiento ilícito que pesan sobre Adorni y afirmó que dichas denuncias impidieron que el Gobierno “pudiera avanzar con las reformas” previstas. En ese marco, valoró la llegada de Diego Santilli, que abre “un período de pacificación política”.

Guillermo Francos ejerció como jefe de Gabinete hasta octubre de 2025, cuando fue reemplazado por Manuel Adorni, quien hasta ese momento se desempeñaba como vocero presidencial y había sido elegido legislador porteño. Consultado sobre si el presidente Javier Milei cometió un error al realizar este cambio, Francos indicó: “No puedo decir si se equivocó. El Presidente analiza la situación del momento y consideró que, para avanzar en las reformas de la segunda etapa, necesitaba una personalidad como la de Adorni. Lamentablemente, no salió bien”.

“No sé si era idóneo, por lo menos no quedó demostrado. Surgieron otro tipo de problemas que no tienen que ver con que haya llevado adelante la función”, agregó en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Asimismo, Francos afirmó que “duró demasiado este período” desde que se conoció que la esposa de Adorni viajó en el avión presidencial a Estados Unidos y comenzaron a aparecer otros gastos del exjefe de Gabinete que generaron sospechas.

“En estos tres meses hemos leído en los medios todo tipo de versiones, cuestiones legales y otras que no. Esto desgastó al jefe de Gabinete y generó una situación muy compleja para el Gobierno y su equipo, dificultándole su relación con la opinión pública”, analizó. Luego, agregó: “No puedo decir qué errores hubo porque no me compete. No me pareció grave que la mujer de Adorni viajara con él, pero eso generó un seguimiento muy duro por parte del periodismo. Las declaraciones que hizo no fueron afortunadas, a veces fueron contradictorias y en otras ocasiones confusas”.

Finalmente, sobre la salida de Adorni y la designación de Santilli, Francos sostuvo que “el Presidente optó por cortar por lo sano, empezar un período de diálogo con todos los sectores y conformar un frente político con las distintas fuerzas de centroderecha”. En ese sentido, afirmó que esta nueva etapa inaugura un “período de pacificación política” en el que “tal vez haya más posibilidades de explicar los cambios realizados, que permitirán que las inversiones extranjeras se reactiven”.

“Su designación busca generar lazos y acuerdos con diversos sectores, como empresarios y sindicatos. Eso es lo que debe hacer un jefe de Gabinete: reunir a los distintos actores. Argentina necesita acuerdos para continuar con el proceso de transformación impulsado por Milei”, concluyó.

En relación con las elecciones de 2027, Francos recordó que Santilli “viene del PRO”, al igual que en su momento hicieron los exministros Patricia Bullrich y Luis Petri. “El Presidente tuvo muy claro que era necesario contar con dirigentes de otras fuerzas, porque La Libertad Avanza está en pleno desarrollo y formación, con cuadros jóvenes, y es importante sumar todos los recursos que compartan las ideas de la libertad”, señaló.

Por ello, consideró que “hay lugar para una alianza” de cara a los comicios y aseguró que Milei “ganará la reelección y obtendrá una representación parlamentaria significativa que le permitirá avanzar con estos cambios”.

Consultado sobre la posibilidad de volver a ocupar un cargo en el Gobierno, Francos manifestó: “Mantengo una relación de afecto personal con el Presidente y estoy a disposición para lo que quiera consultarme. Mi vínculo con él es anterior a mi incorporación al Gobierno; volví de Estados Unidos para trabajar en su campaña”.

Finalmente, no descartó presentarse como candidato en 2027 dentro de La Libertad Avanza: “Hay muchos actores para las elecciones del próximo año, pero si puedo colaborar, lo haré; y si puedo ser candidato, lo seré, siempre que el Presidente lo necesite y me lo pida”.