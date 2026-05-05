Guerra en Ucrania: Zelenski critica el «cinismo absoluto» de Rusia antes del inicio de breves treguas unilaterales

Ataques nocturnos con drones y misiles rusos contra la red eléctrica de Ucrania durante la noche del lunes dejaron al menos cinco muertos y 39 heridos, según informaron las autoridades ucranianas el martes, a pocas horas del inicio de treguas unilaterales anunciadas por Kiev y Moscú.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, criticó el “cinismo absoluto” de Rusia por continuar con estos ataques a pesar de que Moscú había declarado una tregua unilateral de dos días, el 8 y 9 de mayo, para conmemorar el 81º aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

“Rusia podría cesar el fuego en cualquier momento, lo que detendría la guerra y nuestras respuestas”, escribió Zelenski en la red social X. “Se necesita paz y pasos reales para alcanzarla. Ucrania actuará de la misma manera”.

Esta propuesta de tregua forma parte de un patrón conocido: Rusia establece breves altos al fuego unilaterales durante el conflicto, vinculados a festividades como la reciente Pascua ortodoxa, pero que no han tenido resultados concretos debido a la profunda desconfianza entre Moscú y Kiev, más de cuatro años después de la invasión rusa a gran escala iniciada en febrero de 2022.

Los intentos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para poner fin a la guerra no han tenido éxito.

El Ministerio ruso de Defensa anunció un alto el fuego unilateral para viernes y sábado, pero advirtió que respondería con ataques si Ucrania intenta perturbar las celebraciones del Día de la Victoria, que Rusia conmemora el 9 de mayo.

Zelenski respondió que Ucrania respetaría la tregua a partir del final del martes y que, a partir de ese momento, respondería de manera similar a las acciones rusas. No fijó fecha para la finalización del alto el fuego.

### Drones y misiles rusos atacan nuevamente la red eléctrica ucraniana

Durante la noche del lunes al martes, las fuerzas rusas lanzaron 11 misiles balísticos Iskander-M y 164 drones de ataque, incluyendo una variante del dron Shahed propulsada por reactor, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

Las defensas antiaéreas ucranianas lograron interceptar 149 drones y un misil, aunque varios lograron impactar sus objetivos. Dos misiles balísticos fallaron, según la misma fuente sin mayores detalles.

Rusia ha atacado de forma recurrente la infraestructura energética ucraniana desde el inicio del conflicto. En los últimos días, golpeó instalaciones de producción de gas natural en las regiones de Poltava y Járkiv, en el centro y noreste del país, respectivamente, según la empresa estatal Naftogaz Group.

Naftogaz informó que sus instalaciones han sido blanco de 107 ataques en lo que va del año.

Zelenski calificó como “especialmente vil” el ataque en Poltava, ya que Rusia lanzó un segundo misil contra el mismo sitio mientras los rescatistas trabajaban en la zona.

Por su parte, la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, señaló que los principales objetivos de Rusia fueron instalaciones energéticas, de petróleo y gas, así como ferrocarriles y centros industriales, aunque los ataques dañaron también viviendas, negocios y la red de transporte.

Svyrydenko aseguró que las propuestas de alto el fuego de Rusia “sólo son declaraciones”, sin reflejo en acciones concretas.

### Misiles de crucero ucranianos alcanzan el interior de Rusia

Ucrania mantuvo sus ataques de largo alcance contra zonas de retaguardia rusas, centrados en instalaciones petroleras, en un intento por afectar aún más la economía de guerra de Moscú.

El Ministerio ruso de Defensa informó que sus fuerzas derribaron 289 drones ucranianos durante la noche en 18 regiones del interior ruso. También interceptaron drones sobre la península de Crimea, ocupada y anexada por Rusia en 2014, y sobre el mar de Azov.

Durante la misma noche, Ucrania lanzó misiles de crucero F-5 Flamingo contra objetivos militares en Cheboksary, a más de 1.500 kilómetros de distancia, indicó Zelenski. Esta planta suministraba componentes de navegación para la Armada rusa, la industria de misiles, aviación y vehículos blindados.

Un ataque con drones en Cheboksary hirió a tres personas, informó el Ministerio regional de Salud.

Además, drones ucranianos atacaron la refinería de petróleo de Kirishi, en la región de Leningrado, cerca de San Petersburgo, provocando un incendio en la zona industrial, según el gobernador Alexander Drozdenko.

Drozdenko confirmó que 29 drones ucranianos fueron derribados durante el ataque y que no hubo víctimas.

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*Información suministrada con la colaboración de Associated Press.*