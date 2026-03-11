Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos hundió 16 barcos de Irán en el estrecho de Ormuz

Además, el presidente norteamericano Donald Trump amenazó a la República Islámica de que realizará un «ataque nunca antes visto». Aumenta la tensión en la región, mientras EEUU busca liberar el tránsito del crudo desde el Golfo Pérsico.



En lo que significa una nueva escalada de tensiones en la guerra en Medio Oriente, Estados Unidos hundió este martes a un mínimo de 16 buques iraníes a los que Washington acusó de estar plantando minas explosivas en el estrecho de Ormuz, la ruta marítima para exportaciones de petróleo más importante del mundo y que la República Islámica bloqueó como respuesta a los ataques sufridos.

Antes del bombardeo a los navíos iraníes, el presidente estadounidense Donald Trump había amenazado a la República Islámica: «Si ha puesto minas -y no tenemos informes de que sea así- y no las retira, las consecuencias militares alcanzarán niveles nunca vistos», aseguró el mandatario mediante una publicación en su cuenta oficial de Truth Social.

«Estamos utilizando la misma tecnología y capacidades de misiles desplegadas contra el narcotráfico para eliminar permanentemente cualquier barco o buque que intente minar el estrecho de Ormuz. Serán combatidos con rapidez y violencia. ¡CUIDADO!», advirtió Trump.



Después de que el Pentágono de Estados Unidos informara sobre el hundimiento de 16 embarcaciones iraníes que cargaban explosivos, el mismo Departamento aseguró que la República Islámica utiliza pequeñas lanchas capaces de transportar entre dos y tres minas cada una. Si bien el número oficial de estas bombas no fue divulgado de manera oficial, Washington estimó que Irán tiene entre dos y seis mil unidades fabricadas en Rusia y China. De todos modos, la Casa Blanca no aportó pruebas sobre este asunto.

El estrecho de Ormuz, situado entre el golfo Pérsico y el de Omán, es la principal ruta de exportaciones del petróleo. Por allí pasan el 20% de los barriles de crudo mundial y que conecta a los productores de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y otros con sus socios comerciale de Occidente. Este camino marítimo también es utilizado por Irán para enviar su petróleo a China.