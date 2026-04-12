Guerra en Medio Oriente: el Papa afirma que está «más cerca que nunca del querido pueblo libanés»

El papa León XIV manifestó este domingo su solidaridad con el pueblo libanés, que continúa sufriendo los bombardeos de Israel, y subrayó la «obligación moral» de proteger a la población civil, haciendo un llamado a las partes en conflicto para que busquen la paz.

“Estoy más cerca que nunca, en estos días de dolor, miedo y esperanza invencible en Dios, del querido pueblo libanés”, afirmó el pontífice ante la multitud congregada en la plaza de San Pedro, tras el rezo del Regina Coeli.

León XIV destacó que “el principio de humanidad conlleva una obligación moral de proteger a la población civil de los efectos atroces de la guerra”. El sábado, en un contundente mensaje, se pronunció contra los líderes bélicos e instó a miles de millones de personas a abrazar la paz y a recuperar la fe en el amor, la moderación y la buena política.

En uno de sus llamados más enfáticos para poner fin al conflicto en Oriente Medio, el Papa señaló que se requiere fe “para afrontar juntos, como humanidad y con humanidad, esta hora dramática de la historia”.

“¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”, pidió durante una vigilia por la paz celebrada en la basílica de San Pedro, en Roma.

Por otra parte, al menos cinco personas fallecieron y otras 25 resultaron heridas este domingo en un ataque del Ejército israelí contra la ciudad de Qana, en el sur del Líbano, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública libanés.

“El ataque del enemigo israelí contra la ciudad de Qana, en el distrito de Tiro, esta mañana, dejó cinco mártires, entre ellos tres mujeres, y 25 heridos”, indicó el organismo en un comunicado reproducido por la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Este balance preliminar se conoció después de que la ANN reportara múltiples ataques israelíes contra distintos puntos del sur del Líbano durante la jornada.

Entre otras localidades, Israel bombardeó Sidiqine y Maaroub, donde al menos seis personas murieron según la ANN, aunque el Ministerio de Salud Pública libanés no ha emitido hasta el momento un comunicado al respecto.

La agencia también informó de ataques en Shaitiyeh, bombardeos en las afueras de Deir Qanoun Ras Al Ain, en el sur de Tiro, así como en Kabrija, Marjayún, y Bint Jbeil. Además, señaló que la artillería israelí atacó la ciudad de Yohmor y que un dron sobrevolaba a altitud media zonas del norte de la región de la Becá, incluyendo las ciudades de Al Ain, Labweh y Nabi Osman.

El sábado, Israel atacó otras localidades como Mansouri, Jouya, Qantara y Tebnine, donde un bombardeo impactó cerca de un hospital público, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas, según la ANN.

El viernes por la noche, la Presidencia libanesa anunció un primer contacto telefónico directo con Israel, a través de los embajadores de ambos países en Estados Unidos, en el que se acordó una reunión para el próximo martes en la sede del Departamento de Estado en Washington.

En ese encuentro se tratarán “el anuncio de una tregua y la fecha de inicio de las negociaciones entre el Líbano e Israel”, según informó la Presidencia libanesa.

Estos avances ocurren tras una intensa oleada de bombardeos israelíes contra el Líbano el pasado miércoles, que dejaron 357 muertos en un solo día y 1.223 heridos, elevando a más de 2.000 el total de víctimas fatales desde el inicio del conflicto hace cinco semanas, según datos oficiales del Ministerio de Salud libanés.