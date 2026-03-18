“Guerra” en el pop argentino: Tini Stoessel y otras figuras se alejan de Emilia Mernes y crece la polémica

Una nueva polémica sacude al mundo del espectáculo: Tini Stoessel, María Becerra y otras figuras dejaron de seguir en redes sociales a Emilia Mernes, lo que desató versiones de un conflicto interno en el círculo de artistas más populares del pop argentino.



El movimiento no pasó desapercibido y fue interpretado por los seguidores como un “apagón digital”, una señal clara de que la relación entre las cantantes se habría deteriorado en las últimas semanas, pese a que supieron mostrarse cercanas en el pasado.

Un gesto que encendió la polémica

Todo comenzó cuando usuarios detectaron que Tini y María Becerra dejaron de seguir a Emilia Mernes en redes sociales. A ese gesto se sumaron otras figuras del entorno, como Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, lo que amplificó aún más las especulaciones.

El dato no es menor: si bien no todas comparten el mismo círculo artístico directo, el hecho de que varias personalidades tomaran la misma decisión en simultáneo alimentó la teoría de un quiebre más amplio dentro del grupo.

Una relación que ya venía con tensiones

La distancia entre Emilia Mernes y María Becerra no es nueva. Desde hace tiempo se hablaba de una relación fría tras su etapa compartida en “Los del Espacio”, aunque nunca se confirmaron públicamente los motivos.

En ese contexto, Tini Stoessel aparecía como un nexo entre ambas: compartió escenarios con Emilia y también participó en shows importantes de Becerra. Sin embargo, en las últimas semanas también se habría alejado de Mernes.

[Especulación] Algunas versiones apuntan a diferencias personales o “guerra de egos”, aunque ninguna de las protagonistas confirmó oficialmente el motivo del distanciamiento.

Silencio de las protagonistas

Hasta el momento, ninguna de las artistas involucradas hizo declaraciones públicas sobre la situación, lo que mantiene el conflicto en el terreno de las especulaciones.

El silencio, lejos de calmar las aguas, alimenta el interés de los seguidores, que analizan cada movimiento en redes sociales como posibles pistas de lo ocurrido.

Un conflicto que crece en redes

El episodio refleja cómo las redes sociales se convirtieron en un escenario clave para el mundo del espectáculo: un simple “unfollow” puede convertirse en señal de ruptura y generar un fuerte impacto mediático.

Por ahora, la incógnita sigue abierta: qué pasó realmente entre Tini, María Becerra y Emilia Mernes y si este distanciamiento será definitivo o solo un capítulo más en la dinámica del pop argentino.