El martes, los precios de los combustibles en Estados Unidos superaron el promedio de 4 dólares por galón por primera vez desde 2022, debido a que la guerra con Irán disparó los precios del combustible a nivel mundial.

La suba de precios por el pantano militar en Irán podría llevar a Donald Trump a retirarse de la guerra para evitar un desastre económico mayor, según reveló el Wall Street Journal.

Según la Asociación Norteamericana del Automóvil, el promedio nacional de un galón de nafta super o regular es ahora de 4,02 dólares, más de un dólar por encima del precio anterior al inicio de la guerra. La última vez que los conductores estadounidenses pagaron colectivamente esta cantidad fue hace casi cuatro años, tras la invasión rusa de Ucrania.

Este precio es un promedio nacional, lo que significa que los conductores en algunos estados llevan tiempo pagando bastante más de 4 dólares por galón. Los precios varían de un estado a otro debido a factores como la disponibilidad de combustible en la zona y las diferentes tasas impositivas.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra conjunta contra Irán el 28 de febrero, el precio del petróleo crudo, principal componente de la nafta, se ha disparado y ha fluctuado rápidamente. Esto se debe a que el conflicto ha provocado profundas interrupciones en la cadena de suministro y recortes en la producción de los principales productores de petróleo en Oriente Medio.

Los automovilistas de todo el mundo también se enfrentan a precios más altos de los combustibles debido a la guerra. En Argentina, la nafta súper pasó de 1.609 pesos a 1.999, lo que implica un 24% de aumento.

El alto precio de la gasolina podría afectar negativamente a la economía y elevar otros precios.

El aumento del precio de la nafta está impactando a consumidores y empresas, ya que muchos hogares siguen enfrentando mayores dificultades para pagar el costo de vida. Y a medida que los conductores pagan más para cubrir necesidades básicas como combustibles, muchos podrían verse obligados a recortar sus presupuestos en otros rubros.

El combustible más caro también puede incrementar otros gastos, desde las facturas de servicios públicos hasta el precio de muchos productos que los consumidores compran a diario.

Los precios al consumidor y el costo de vida ya se han convertido en puntos críticos en este año de elecciones de medio término, con los demócratas atacando especialmente a Trump y a los republicanos, mientras el Partido Republicano intenta mantener la mayoría en el Capitolio.

Una encuesta reciente de AP-NORC reveló que el 45% de los adultos estadounidenses están «extremadamente» o «muy» preocupados por poder pagar la nafta en los próximos meses, un aumento considerable respecto al 30% registrado poco después de que Trump ganara las elecciones presidenciales de 2024 con promesas de reducir los costos.