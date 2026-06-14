Guerra de canales: los medios argentinos envían más de 200 periodistas, figuras y personal técnico a cubrir el Mundial

El Mundial de Fútbol ya comenzó y más de 200 profesionales argentinos —entre periodistas, productores, camarógrafos y técnicos— se encuentran desplegados en México, Canadá y principalmente en Estados Unidos. Su misión es brindar a la audiencia una cobertura integral que va más allá de los partidos, incluyendo entrenamientos, resultados deportivos, el ambiente del torneo y el seguimiento de los hinchas que apoyan a la Selección Argentina.

Los principales medios de Argentina han puesto en marcha operativos especiales. Con el equipo nacional basado en Kansas durante la fase de grupos, los canales priorizan el envío de periodistas propios, estudios remotos y una cobertura multiplataforma que combina televisión, streaming, sitios web y redes sociales.

Radio y Televisión Argentina (RTA), empresa estatal que gestiona Radio Nacional y la TV Pública, no envió equipos para transmitir el Mundial. En cambio, firmó un contrato con DirecTV y Torneos para retransmitir 10 partidos, incluidos todos los que juegue la Selección Argentina, aunque sin posibilidad de incorporar relatores, comentaristas ni publicidad durante los encuentros ni en el entretiempo. Para cubrir la competencia, solo viajaron a Estados Unidos dos periodistas del noticiero: Pablo Tiburzi y Germán Berghmans.

Una novedad de la TV Pública será la transmisión de los partidos de la Selección por YouTube, mediante un acuerdo especial con FIFA y Google. El canal de streaming emitirá en vivo los primeros 10 minutos de cada partido con comentarios y publicidad propia; luego continuará con una transmisión estilo radial desde los estudios, que incluirá relatos, comentarios y algunas imágenes no solo de la Selección sino también de otros 11 partidos durante la fase de grupos. A partir del lunes próximo, esto se emitirá en el programa “Leo Tour” en YouTube, que hasta ahora se enfocaba en los partidos con Lionel Messi. También habrá cobertura adicional con Facundo Ventura y Jonatan Conde, del equipo “Cinco de Copas”, junto a un grupo de influencers que está siendo definido.

TN, canal de noticias de Grupo Clarín, presentó un extenso equipo periodístico que compartirá coberturas con El Trece. Dominique Metzger ya cubre la vida diaria de la Selección en Kansas, mientras que Marcelo Fiasche y Juan Butvilofsky operan desde Miami. Nicolás Singer sigue de cerca la preparación del equipo liderado por Scaloni, y Pablo Brunetto cubrió el partido inaugural en México, para luego continuar en Kansas y Dallas. Además, Daniela Lichinizer y Victoria Balvin se encargan de las redes sociales de TN. En total, el equipo consta de más de 25 personas, incluyendo técnicos y camarógrafos.

Nicolás Singer vivió un episodio polémico en Alabama, cuando fue expulsado de una conferencia de prensa de Scaloni antes del amistoso con Islandia, lo que generó críticas relativas a las restricciones a la libertad de prensa ejercidas por dirigentes de la AFA, como Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

En Grupo América, la cobertura se agrupa bajo la marca Guardianes de la Gloria, que integra a A24, América TV y La Red, su radio deportiva. Desde Estados Unidos, combinan información deportiva, móviles en vivo, análisis y contenidos digitales. El despliegue incluyó a figuras como Leo Paradiso y Martín Salwe en el búnker inicial, y continuará con periodistas como Marcelo Palacios, Leo Gentili, Germán García Grova, Santiago Cantenys, Daniel Baretto, Gustavo Yarroch, Majo Lezcano y Alejandro Calumite, mientras que las figuras principales —como Gustavo López, Toti Pasman, Hugo Balassone, Martín Arévalo, Gustavo Cima y Daniel Fava— viajarán en forma escalonada para las transmisiones desde los estadios.

Destaca el caso de Gustavo López, que trabajará simultáneamente para ESPN y para La Red, la radio de Grupo América.

ESPN desplegó una de las coberturas más ambiciosas del Mundial, con más de 30 periodistas y figuras del fútbol en escena para transmitir 30 partidos y espacios especiales. Mariano Closs y Sebastián Vignolo lideran las transmisiones, mientras que Diego Latorre, Gustavo López, Marcelo Espina, Sergio “Kun” Agüero, Marcelo Gallardo, Carlos Tévez y Oscar Ruggeri aportan análisis y comentarios. Además, integran el plantel Miguel Simón, Alina Moine, Morena Beltrán, Luciana Rubinska, Pablo González, Martín Souto y Matías Martín, quienes suman contenido exclusivo desde Estados Unidos, México y Canadá para la señal y Disney+.

DirecTV cuenta con la mayor cantidad de enviados, anunciando el despliegue de 80 periodistas y técnicos para cubrir los 104 partidos que se realizarán en las tres sedes. Sus transmisiones se emitirán por DSports, el canal de streaming DGO y DSports Radio. Entre sus figuras sobresalen Andy Kusnetzoff, “Pampita” Ardohain, Zaira Nara, “Pollo” Álvarez y Lola Latorre, junto al exarquero Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez, quien cubrirá su 18º Mundial consecutivo a sus 91 años.

Los principales corresponsales de DSports son Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky, Claudio Husain, Sol Rivas, “Toti” Pasman, Juan José Buscalia, Manu Olivari, Julián Fernández y Marcelo Benedetto. Este último protagonizó un momento viral al abandonar un móvil en vivo en la previa de la ceremonia inaugural en México para tomarse una selfie con Shakira durante un ensayo, sin interrumpir la transmisión, gracias a la labor del camarógrafo.

Ty