Guardianes del monte en la Biósfera Yabotí

Hoy se celebra el Día Internacional de las Reservas de Biósfera, una fecha establecida hace cuatro años por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El mismo organismo reconoció a la Biósfera Yabotí como tal –por ley, en 1995– debido a su enorme riqueza biológica y cultural.

Ubicada entre los departamentos de San Pedro y Guaraní, actualmente alberga a alrededor de 18 Comunidades Mbya, quienes son los verdaderos guardianes de este ecosistema que comprende más de 200 mil hectáreas. Sin embargo, su convivencia con reservas privadas ha generado tensiones y disputas territoriales a lo largo del tiempo.

El Pueblo Mbya, con sus saberes ancestrales, practica y promueve la conservación de manera genuina: cohabita con cada especie de flora, fauna y curso de agua que atraviesa la selva, sosteniendo un equilibrio que sólo ellos conocen.

Porque cuidar la selva es una forma de resistir, de proteger la vida y de sostener un legado que la humanidad no puede darse el lujo de perder.