Guardaparques desarticularon pesca ilegal en el Lago Urugua-í y secuestraron redes y motocicleta

En la tarde del miércoles, personal de Guardaparques del Paisaje Protegido Lago Urugua-í dependientes del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables intervino en un procedimiento por pesca ilegal, tras recibir un aviso sobre la presencia de dos personas que se encontraban utilizando redes en el arroyo Urugua-í, dentro de una zona protegida de la central hidroeléctrica.

En el lugar se procedió a retirar los elementos de pesca prohibidos y a labrar las actuaciones correspondientes. Como parte de las medidas, se secuestraron las redes utilizadas y una motocicleta Zanella XR, empleada para el traslado en la actividad ilícita.

La intervención forma parte de las acciones de control y fiscalización que realiza el Ministerio de Ecología en las áreas naturales protegidas de la provincia, con el objetivo de preservar la biodiversidad y prevenir prácticas que atenten contra el equilibrio del ecosistema.