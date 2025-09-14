Grúa impacta contra vacas en Ruta 16 y termina fuera de la calzada

14 de septiembre de 2025 Lectores: 26

Un camión grúa que transportaba un Fiat Palio chocó contra varios animales vacunos en la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 29 en Puerto Tirol. El accidente ocurrió en la madrugada de este domingo y afortunadamente los tres ocupantes resultaron ilesos.

Detalles del siniestro

Camión grúa transportando Fiat Palio
Conductor: Luis Campos (47 años)

Acompañantes: Eugenio Romero (71) y Alberto Eugenio Romero (45)
Impacto contra ganado en la calzada

Vehículo terminó fuera de la calzada
Daños en frente y parabrisas del camión

Asistencia preventiva de ambulancia hospitalaria
Intervención de Criminalística y Policía Rural

Investigación en curso

Las autoridades buscan localizar a los dueños del ganado mientras continúan las pericias para determinar las circunstancias exactas del hecho. Este caso vuelve a poner en evidencia el peligro que representan los animales sueltos en las rutas chaqueñas.