Grimaldi parte rumbo a Italia para la disputa de un nuevo Mundial de Karting

El misionero Francesco “Chicho” Grimaldi partirá el sábado rumbo a Lonato en Italia para la disputa de un nuevo Mundial de Karting, en este caso será la Rok Cup SuperFinal 2021, que se realizará en el circuito South Garda Karting en Lonato, Italia, del 13 al 16 de octubre y que reúne a 400 pilotos de los cinco continentes.

Grimaldi estará compitiendo en la categoría Senior, que tiene 80 pilotos anotados de 20 países diferentes y estará con la atención del equipo KGT Motorsport y el acompañamiento del Zaffaroni Kart.

En el 2019, Grimaldi clasificó 10°, terminó 2° en la primera manga, 4° y 5° en la segunda y tercera manga. Mientras que en la final A llegó a estar cuarto, pero un toque lo hizo retrasar y terminó en la décima posición.

Para el nuevo desafío mundialista, el posadeño se preparó intensamente y el fin de semana pasado terminó en la tercera posición en el campeonato de la Senior Max en la Rotax Bue. Además, Grimaldi es puntero en el campeonato de la Gran National. El objetivo para Lonato será volver a estar en la Final A.

“Tenemos muchas expectativas. Es un nuevo Mundial, el tercero de mi carrera deportiva, por suerte pudimos completar el presupuesto y ahora solo nos queda pensar en la carrera. El sábado vamos a estar viajando y lunes empezamos a practicar. La idea es repetir la Final A y una vez que estamos ahí todo lo que venga será bienvenido”, indicó Grimaldi.

“Muy agradecido con la gente de Tony Kart Argentina por confiar nuevamente y a todos los sponsors que van a hacer posible esto: Grupo Noticias de la Calle, Don Basilio, Manantial De Oro, Tony Kart Argentina, Sergio Taborda, OMP Racing, Multiservi, Excavaciones Pastori, Sur Rectificaciones”, explicó el misionero luego de completar el presupuesto para poder viajar.

La actividad en Lonato Italia comenzará el lunes 11 de octubre con las inscripciones y desde el miércoles 13 de octubre comenzarán las tandas de entrenamientos libre. El jueves 14 de octubre habrá nuevos entrenamientos libre y se desarrollarán las clasificaciones. El viernes 15 de octubre se correrán las mangas clasificatorias y el sábado 16 de octubre irán las finales.

Cerró otro año en la Rotax Bue

El fin de semana Grimaldi cerró una nueva temporada en la Rota Bue y lo hizo con un tercer puesto en el campeonato de la Senior Max.

La última cita del certamen de RMC Buenos Aires, convocó nuevamente al trazado de la ciudad de Buenos Aires, y Grimaldi no tuvo un buen fin de semana por lo que no pudo dar pelea por el título. En la final del sábado quedó noveno y en la final del domingo tuvo que abandonar por un toque.

Con estos resultados el campeón fue Santiago Chiarello y Grimaldi terminó tercero con 547,5 puntos.

“La suerte no nos acompañó en todo el fin de semana. La pista estaba húmeda salimos a clasificar el sábado con gomas lisas y la pista fue cambiando y sobre el final mejoraron varios y quedamos quinto. En la final del sábado largamos quinto, pero nos tocamos metí trompa y terminamos noveno. El domingo terminamos el campeonato, en la clasifica quedamos sexto. En la primera manga venía remontando, nos enganchamos con otro piloto y tuve que abandonar. En la segunda manga me pegan de costado y me termine pegando contra las gomas. En la final largué último venía remontando, pero en un toque se me destalonó la rueda y tuve que abandonar. Fue un fin de semana para el olvido”, explicó Grimaldi.

RMC BUENOS AIRES 2021 – EVENTO CORONACION

Kartódromo «Ciudad de Buenos Aires», CABA

SENIOR MAX

FECHA #9:

Clasificación: 1. Chiarello, Santiago 47,649

1ª Manga: 1. Chiarello, Santiago, 2. Grimaldi, Francesco, 3. Fabani, Santiago, 4. Romano, Samuel, 5. Oldani, Federico, 6. Biagi, Santiago, 7. Diaz, Thiago, 8. Parodi, Stefano, 9. Franciosa, Gianni, 10. Godino, Lautaro, 11. Vivian, Ignacio, 12. Herrera Ahuad, Mairu.

2ª Manga: 1. Fabani, Santiago, 2. Chiarello, Santiago, 3. Vivian, Ignacio, 4. Oldani, Federico, 5. Godino, Lautaro, 6. Grimaldi, Francesco, 7. Diaz, Thiago, 8. Franciosa, Gianni, 9. Parodi, Stefano, 10. Herrera Ahuad, Mairu, Nc. Biagi, Santiago, Sv. Romano, Samuel.

Final: 1. Chiarello, Santiago, 2. Vivian, Ignacio, 3. Fabani, Santiago, 4. Romano, Samuel, 5. Diaz, Thiago, 6. Oldani, Federico, 7. Godino, Lautaro, 8. Franciosa, Gianni, 9. Grimaldi, Francesco, 10. Herrera Ahuad, Mairu, 11. Parodi, Stefano, Nl. Biagi, Santiago.

FECHA #10:

Clasificación: 1. Biagi, Santiago 47,394

1ª Manga: 1. Biagi, Santiago, 2. Chiarello, Santiago, 3. Fabani, Santiago, 4. Vivian, Ignacio, 5. Godino, Lautaro, 6. Oldani, Federico, 7. Herrera Ahuad, Mairu, 8. Franciosa, Gianni, 9. Parodi, Stefano, 10. Grimaldi, Francesco, Nc. Diaz, Thiago, Sv. Romano, Samuel.

2ª Manga: 1. Fabani, Santiago, 2. Biagi, Santiago, 3. Chiarello, Santiago, 4. Godino, Lautaro, 5. Romano, Samuel, 6. Diaz, Thiago, 7. Vivian, Ignacio, 8. Herrera Ahuad, Mairu, 9. Parodi, Stefano, 10. Franciosa, Gianni, Nc. Oldani, Federico, Nc. Grimaldi, Francesco.

Final: 1. Biagi, Santiago, 2. Chiarello, Santiago, 3. Fabani, Santiago, 4. Diaz, Thiago, 5. Romano, Samuel, 6. Godino, Lautaro, 7. Oldani, Federico, 8. Herrera Ahuad, Mairu, 9. Parodi, Stefano, 10. Vivian, Ignacio, Nc. Franciosa, Gianni, Nc. Grimaldi, Francesco.

Campeonato Extraoficial: 1. Chiarello, Santiago 785,25 – 4v (Campeón), 2. Fabani, Santiago 690,25 – 3v, 3. Grimaldi, Francesco 547,5 – 1v, 4. Godino, Lautaro 452,5, 5. Diaz, Thiago 416,25, 6. Herrera Ahuad, Mairu 251,25, 7. Oldani, Federico 248, 8. Sachs, Tobías 206,75, 9. Vivian, Ignacio 196,5, 10. Bohdanowicz, Lucas 191 – 1v, 11. Spinella, Valentino 181,5, 12. Fernández, Aaron 142, 13. Parodi, Stefano 122,75, 14. Biagi, Santiago 109 – 1v, 15. Alonso, Bautista 99, 16. Romano, Samuel 88,5, 17. Franciosa, Gianni 87,75, 18. Ponton, Francisco 80, 19. Piniella, Jonathan 62, 20. Pereson, Giuliano 60, 21. Darder, Francisco 58,5, 22. Gentile, Santino 34, 23. Chorne, Ayrton 32, 24. Córdoba, Martín 18, 25. Josephsohn, Pablo 14.