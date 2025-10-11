Gremios docentes rechazan la llegada de Milei al Chaco

11 de octubre de 2025 Lectores: 13

Varios gremios docentes protestarán este sábado en Chaco contra la visita del presidente Javier Milei. Los sindicatos expresarán en las calles su rechazo a las políticas de ajuste y quita de derechos que atribuyen tanto al gobierno nacional como al provincial.

La manifestación es una respuesta a la llegada de Milei a la provincia, anunciada para las 10 de la mañana. En un comunicado conjunto, la Federación SITECH y otros gremios como ATECH, UTRE CTERA y SADOP, entre otros, señalan que estas políticas «tienen su correlato en el gobierno de Zdero que ajusta y quita derechos a los docentes«.

Los gremios afirmaron que se sumarán a la multisectorial y otros sectores afectados. «Expresamos nuestro malestar declarando que no es bienvenido al Chaco el Presidente Milei«, concluye el comunicado difundido por las organizaciones.

La protesta congregará a diversos sectores sociales en rechazo a las medidas económicas de ambos niveles de gobierno, en un acto de repudio público durante la visita presidencial.