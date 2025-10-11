Gremios docentes rechazan la llegada de Milei al Chaco

Varios gremios docentes protestarán este sábado en Chaco contra la visita del presidente Javier Milei. Los sindicatos expresarán en las calles su rechazo a las políticas de ajuste y quita de derechos que atribuyen tanto al gobierno nacional como al provincial.

La manifestación es una respuesta a la llegada de Milei a la provincia, anunciada para las 10 de la mañana. En un comunicado conjunto, la Federación SITECH y otros gremios como ATECH, UTRE CTERA y SADOP, entre otros, señalan que estas políticas «tienen su correlato en el gobierno de Zdero que ajusta y quita derechos a los docentes«.

Los gremios afirmaron que se sumarán a la multisectorial y otros sectores afectados. «Expresamos nuestro malestar declarando que no es bienvenido al Chaco el Presidente Milei«, concluye el comunicado difundido por las organizaciones.

La protesta congregará a diversos sectores sociales en rechazo a las medidas económicas de ambos niveles de gobierno, en un acto de repudio público durante la visita presidencial.

