 Grave choque múltiple en el Puente General Belgrano: tránsito totalmente cortado

19 de septiembre de 2025

Un impactante accidente en cadena se produjo este viernes por la siesta en el Puente General Manuel Belgrano, a la altura del Barrio de los Pescadores, dejando varios heridos y un escenario de caos vehicular.

Al menos siete vehículos involucrados en el siniestro, uno de ellos volcado sobre un paso peatonal y al borde de caer al vacío. El tránsito está totalmente interrumpido y no se permite el paso debido a combustible derramado.

Cámaras de seguridad registraron la magnitud del accidente, aunque por el momento se desconocen las causas del choque múltiple.

Bomberos, ambulancias, Gendarmería y personal de Tránsito trabajan en el lugar para asistir a los heridos, controlar los derrames y ordenar la circulación.

Se esperan demoras de al menos cuatro horas mientras se realizan las pericias y el retiro de los vehículos siniestrados.

Noticia en desarrollo — seguí las actualizaciones para más información sobre este grave siniestro.

