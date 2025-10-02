Grave choque de motos en Charata deja un herido grave

2 de octubre de 2025 Lectores: 65

Un hombre de 61 años resulta gravemente herido tras chocar su motocicleta contra otra en Charata. El siniestro, ocurrido este jueves, lo dejó con traumatismo encéfalo craneano y fue derivado a un hospital de Sáenz Peña.

El accidente de tránsito ocurrió este jueves antes de las 14:00. El lugar fue la intersección de la Ruta Nacional Nº 89 y avenida Pringles en Charata.

Una moto Honda Wave negra, conducida por un joven de 22 años, colisionó con una Motomel Blitz azul. El segundo conductor era un hombre de 61 años.

El impacto dejó inconsciente al hombre de 61 años. Fue derivado de urgencia al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, donde se diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano grave y una probable fractura de cráneo.

Personal de la Comisaría Segunda de Charata y la División Criminalística trabajaron en el lugar. Realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Hasta el momento, no se reportó el estado de salud del joven de 22 años que conducía la otra motocicleta. Las causas del accidente siguen en investigación.