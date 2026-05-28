Granja Tres Arroyos cierra una planta avícola por “los constantes conflictos gremiales”

La planta de producción que Granja Tres Arroyos, la mayor empresa avícola de Argentina, posee en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, fue cerrada este miércoles “por tiempo indeterminado” debido a los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones, generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región.

En un comunicado, la empresa detalló que atraviesa una delicada situación financiera como consecuencia del cierre de mercados de exportación por la situación sanitaria internacional (gripe aviar), la pérdida de competitividad y el fuerte deterioro de las condiciones económicas del sector.

En este contexto, Granja Tres Arroyos inició un proceso preventivo de crisis, implementó un programa de retiros voluntarios y afronta sus obligaciones de manera escalonada y en cuotas.

Sobre la planta de Concepción del Uruguay, señalaron que en los últimos meses se registraron medidas sindicales “inflexibles y desproporcionadas” que afectaron la previsibilidad operativa, con trabajadores en constantes paros, bajo rendimiento y un elevado nivel de ausentismo, lo que generó un conflicto en toda la cadena productiva.

Además, informaron que algunos responsables sindicales adoptaron actitudes violentas y realizaron bloqueos contra los trabajadores que manifestaban su voluntad de continuar laborando para sostener el funcionamiento de la planta y preservar sus fuentes de trabajo.

La empresa, propiedad de la familia De Grazia, precisó que luego de agotar todas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado, a la espera de encontrar canales de entendimiento que permitan retomar las operaciones en el futuro.

Por último, aseguraron que Granja Tres Arroyos es una compañía argentina con 65 años de trayectoria que, al igual que otras del sector, busca soluciones para continuar sus actividades a nivel local, sostener las fuentes laborales de sus más de cinco mil empleados y tomar las medidas necesarias para consolidar el legado construido con esfuerzo y compromiso con el país.