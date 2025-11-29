Gral. San Martín | Secuestran electrodomésticos sin aval aduanero

29 de noviembre de 2025 Lectores: 27

Personal policial demoró a dos jóvenes en la Ruta 48 de San Martín y les secuestró electrodomésticos y mercadería por carecer de aval aduanero. El procedimiento ocurrió sobre las 18:00 en un control de rutina.

Efectivos del Departamento Rural realizaban controles sobre la Ruta Provincial 48, a la altura de Colonia Pastoril. Allí detuvieron una camioneta Toyota Hilux y al inspeccionarla encontraron la carga sin respaldo legal.

Se secuestraron cuatro aires acondicionados, un horno eléctrico, una cocina, cubiertas, una Smart TV y artículos de bazar. El valor total de la mercadería no fue especificado.

Ante la falta de documentación, los dos ocupantes de 25 y 22 años fueron notificados por infracción al Código Aduanero N° 22.415. La Fiscalía dispuso el secuestro de todos los productos.

La Fiscalía interviene en el caso, mientras la policía rural mantiene los operativos en la zona para prevenir hechos similares y garantizar la trazabilidad de las mercaderías.