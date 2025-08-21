Google presentó los nuevos Pixel 10: precios, detalles y las innovaciones que los ponen por encima del iPhone

Google anunció este miércoles su última gama de teléfonos, Pixel 10, dispositivos que buscan ayudar a los usuarios a que sean más productivos, e incluso se conviertan en mejores fotógrafos, gracias a su inteligencia artificial (IA), en una presentación repleta de críticas a Apple y sus dispositivos.

Los cuatro nuevos modelos de teléfono son: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold.

A primera vista, lo que más llamó la atención es su diseño refinado y sostenible. Google mantiene la línea estética de generaciones anteriores, pero introdujo un chasis de aluminio reciclado, un marco más estilizado y una trasera de acabado mate que mejora el agarre. Todo ello protegido con Gorilla Glass Victus 2, uno de los vidrios más resistentes del mundo.

No obstante, la gran novedad es la introducción de la carga inalámbrica magnética Qi2, algo pionero para un Android, y que los modelos están equipados con el nuevo chip Tensor G5 «para ofrecerte lo último en inteligencia artificial».

El nuevo modelo Fold es el más caro de la serie. Foto: EFE

Se trata de un panel Actua OLED de 6,3 pulgadas, con tasa de refresco variable entre 60 y 120 Hz y un brillo máximo de 3.000 nits, lo que garantiza visibilidad incluso bajo la luz directa del sol. En la práctica, esto significa colores más brillantes, negros profundos sin errores y una fluidez mayor tanto para ver películas en streaming como para jugar a videojuegos.

El Pixel 10 Pro mantiene las 6,3 pulgadas, pero estrena un panel LTPO OLED con tasa adaptativa entre 1 y 120 Hz y un brillo máximo de 3 300 nits, lo que permite ahorrar batería al ajustar dinámicamente la fluidez en función del contenido.

En tanto, el Pro XL, alcanza las 6,8 pulgadas, pensado para quienes buscan una experiencia inmersiva tanto en productividad como en ocio digital.

Ambos modelos comparten el Tensor G5 con 16 GB de RAM, un salto notable respecto al Pixel 10 estándar. Esto se traduce en un rendimiento más potente cuando estás haciendo varias cosas a la vez. Y, sobre todo, en una mejor gestión de las funciones de inteligencia artificial más avanzadas.

Este procesador se combina con Android 16 en su versión más limpia, sin capas añadidas, e incorpora de serie Gemini Nano, una versión ligera del modelo de IA de la compañía.

La batería también juega un papel clave en este nuevo dispositivo. Con 4.870 mAh en el Pro, similar a la de un iPhone 16 Pro Max, y 5.200 mAh en el Pro XL; Google promete más de 24 horas de uso continuo y hasta 72 horas en el modo de ahorro extremo.

Además, la carga rápida de 30 W permite recuperar más de la mitad de la batería en apenas 30 minutos, lo que facilita el uso intensivo sin preocupaciones. A ello se suma la certificación IP68, que garantiza resistencia al polvo y a la inmersión en agua.

Google Pixel 10 Pro Fold, el renovado modelo plegable. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

El tercer gran protagonista del evento fue el Pixel 10 Pro Fold, el nuevo modelo de Google para competir en el segmento de los «plegables».

Google dijo que rediseñó la pantalla de su teléfono plegable con un fino cristal plegado y dos capas de película antiimpacto para mayor protección contra caídas, y garantiza que el Pixel 10 Pro Fold puede aguantar más de 10 años de uso.

Su pantalla externa de 6,4 pulgadas OLED tiene una tasa de refresco de hasta 120 Hz y brillo de 3.000 nits, perfecta para uso diario sin necesidad de desplegar el dispositivo.

Sin embargo, el verdadero espectáculo está dentro: al abrirlo, se revela un panel LTPO OLED de 8 pulgadas, con tasa de 1 a 120 Hz y brillo máximo de 3.300 nits, pensado para productividad, multitarea y consumo de contenido en redes sociales.

En su interior destaca el mismo chip Tensor G5 con 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento, acompañado de una batería de 5 015 mAh con carga rápida de 45 W.

IA para mejores fotos y hablar cualquier idioma

Jimmy Fallon fue el artista invitado al evento global de los Pixel 10 de Google. Foto: REUTERS

Por primera vez, el teléfono Pixel básico incorpora tres cámaras, aunque los nuevos lentes no son tan buenos como las de los modelos Pro.

Por su parte, los modelos Pro contarán ahora con un tercer teleobjetivo, que según la empresa permite un «zoom de primera clase» y con «la mejor calidad de video y estabilización de video en cualquier teléfono inteligente».

Mientras que el modelo plegable tiene un teleobjetivo de 48 megapíxeles, ofrece «el zoom de mayor calidad entre los smartphones en EE.UU. y el zoom más amplio hasta la fecha, alcanzando un máximo de 100x mediante una combinación de hardware, software e IA».

Por otro lado, el hardware presentado este año aprovecha la última tecnología de inteligencia artificial de Google, Gemini, para potenciar sus Pixel 10, Pixel Watch 4 y Pixel Buds 2A.

Una de sus nuevas herramientas es Magic Cue que puede conectar la información de Gmail, calendario, capturas de pantalla y mensajes para mostrar «proactivamente» información relevante y sugerir acciones útiles cuando el usuario las necesita.

La función «Magic Cue», una de las novedades de los Google Pixel 10. Foto: REUTERS

El encargado de mostrar esta nueva función fue el comediante Jimmy Fallon, que usó este asistente de IA en sus mensajes para -sin cambiar de aplicación- compartir información sobre una reserva de un restaurante y la llegada de su vuelo -información sacada desde su correo electrónico-.

Mientras que Alex Cooper, la presentadora del pódcast Call Her Daddy, la encargada de poner a prueba Camera Coach, herramienta de IA que ayuda al usuario a convertirse en un mejor fotógrafo al sugerir mejoras en composición o encuadres.

Cooper bromeó que con esta herramienta los novios ya no tendrán excusas para sacar malas fotos.

Otro de los anuncios fue una herramienta de IA que traduce del inglés al español, alemán, japonés, francés, hindi, italiano, portugués, sueco, ruso e indonesio -y viceversa, y que es capaz de hacerlo mediante una voz que suena parecida a la del interlocutor, en lugar de con un sonido robótico.

En una presentación con periodistas previa al evento, Google anotó que esta IA no «clona la voz», sino que simplemente «suena similar».

Al activarse esta función, los interlocutores son avisados de que Google está haciendo la traducción y que la conversación no será guardada.

Google encendió su rivalidad con Apple

En el evento Made by Google 2025, que se realizó el miércoles, no solo fueron protagonistas los nuevos teléfonos del buscador de Internet. De hecho, varios comentarios contra uno de sus principales competidores, en particular Apple y sus populares iPhone, resaltando los fallos de su IA o comparando las fotos que pueden sacar los dos dispositivos.

Rick Osterloh, director de dispositivos y servicios de Google, fue el que lazó la primera crítica a Apple al afirmar que hubo «muchas promesas incumplidas» en cuanto a la incorporación de la IA en los teléfonos, aparentemente en alusión al retraso en el lanzamiento de Siri, la versión mejorada con IA de Apple.

«Gemini (la IA de Google) es la solución definitiva», afirmó Osterloh a Jimmy Fallon, el encargado de presentar el evento en un estudio de Brooklyn, Nueva York.

En la presentación participaron varias celebridades, como el jugador de baloncesto Stephen Curry o el grupo Jonas Brothers, que anunció que su último videoclip fue grabado con un Pixel 10.

Google Pixel 10: precio y disponibilidad en Argentina

Google quiere ser referente entre los celulares Android. Foto: REUTERS.

A diferencia de otras marcas como Samsung, Motorola o Xiaomi, los Google Pixel no se venden oficialmente en Argentina.

El motivo principal es que la compañía prioriza mercados donde tiene una mayor cuota de usuarios y un ecosistema de servicios más consolidado, como Estados Unidos, Europa o algunos países de Asia.

A esto se suman los altos costos de importación y las trabas logísticas locales, que encarecen la llegada de equipos al país.

Por eso, quienes buscan un Pixel en Argentina suelen recurrir a la importación directa o a revendedores, sin el respaldo de garantía oficial ni soporte técnico autorizado.

El Google Pixel 10 Pro y el Google Pixel 10 Pro XL están disponibles desde el 20 de agosto para reservas o pre-pedidos y recién el 28 estarán en tiendas oficiales.

El Pixel 10 tiene un precio de 799 dólares; el 10 Pro cuesta 999; mientras que el 10 Pro XL sale 1.119. Estos dispositivos están disponibles para reservar hoy mismo, y en las tiendas a partir del 28 de agosto.

Por último, el plegable 10 Pro Fold es el más caro: costará 1.799 dólares y no estará disponible para la venta hasta el 9 de octubre.