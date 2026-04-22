Google conmemora el Día de la Tierra 2026 con un doodle interactivo

Google se suma nuevamente a la conmemoración del Día de la Tierra con una intervención especial en su página principal. Como cada 22 de abril, el buscador reemplaza su logo por un doodle interactivo diseñado para captar la atención de millones de usuarios en todo el mundo y poner el foco en el cuidado del ambiente.

Este nuevo diseño busca generar conciencia sobre la urgencia de adoptar hábitos más sostenibles en la vida cotidiana.

**El origen del Día de la Tierra**

El Día de la Tierra surgió a fines de los años 60 en Estados Unidos, en un contexto de creciente preocupación ambiental. La iniciativa fue impulsada por el senador Gaylord Nelson, quien en 1970 propuso establecer una jornada dedicada a visibilizar los efectos de la contaminación, el crecimiento desmedido de la población y el uso irresponsable de los recursos naturales.

Para llevar adelante la propuesta contó con el apoyo del congresista Pete McCloskey y del joven activista Denis Hayes, encargado de coordinar una serie de actividades en universidades. La fecha elegida, el 22 de abril, no fue casual: se ubicaba entre las vacaciones de primavera y los exámenes finales en Estados Unidos, lo que facilitaba una alta participación estudiantil.

Ese primer Día de la Tierra reunió a millones de personas en manifestaciones en todo el país y logró instalar el tema ambiental en la agenda pública y mediática. Con el tiempo, la conmemoración se expandió a nivel global y se transformó en una jornada de concientización y acción en torno al cuidado del planeta.

Décadas después, en 2009, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) oficializó la fecha, proclamando el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. Actualmente, la efeméride se celebra en más de 190 países con actividades vinculadas a la sostenibilidad, el reciclaje y la promoción de energías sustentables.

**Día de la Tierra 2026 bajo el lema “Nuestro poder, nuestro planeta”**

Al igual que el año pasado, el lema del Día de la Tierra es “Nuestro poder, nuestro planeta”, una consigna que pone el foco en el rol cotidiano de las personas y las comunidades en el cuidado del ambiente.

Desde el sitio web oficial de la conmemoración explican que “nuestras acciones, como el consumo de energía, la gestión de residuos o el uso del agua, tienen un impacto directo en el mundo en el que vivimos”. Asimismo, advierten que “el deterioro ambiental afecta el costo de vida, la salud y el funcionamiento de servicios básicos”.

Por último, señalan que las condiciones del ambiente ponen en jaque aspectos concretos como la producción de alimentos, la disponibilidad de agua, el acceso a la energía y la capacidad de las economías para afrontar crisis y desastres.